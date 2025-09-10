Прем'єр Угорщини висловив солідарність із Польщею, яка зазнала дронової атаки. Водночас він зробив нову заяву щодо війни в Україні, передає 24 Канал.

Як Орбан відреагував на російський удар по Польщі?

Так, Віктор Орбан зазначив, що порушення територіальної цілісності Польщі є неприпустимим. Водночас він додав, що цей випадок нібито є підтвердженням того, що політика Угорщини в контексті війни між Росією та Україною, є "розумною та раціональною".

Життя в тіні війни несе в собі ризики та небезпеки. Пора це зупинити! Тому ми підтримуємо зусилля президента Трампа, спрямовані на досягнення миру,

– наголосив Орбан.

Політик не згадав за те, що саме російські дрони атакували Польщу. Також він не засудив дії Кремля.

Сікорський відповів Орбану

Під постом угорського прем'єра з'явився коментар очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського. Міністр заперечив Орбану. Він підкреслив, що інцидент із дронами свідчить про, що Угорщина повинна припинити займати нейтральну позицію і засудити російську агресію.

Ми закликаємо вас (Орбана – 24 Канал) розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити жорсткіші санкції проти агресора та зняти ваше вето на початок переговорів щодо вступу України до ЄС,

– йдеться у твіті Сікорського.

Що відомо про атаку дронів на Польщу?