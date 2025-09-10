Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Як Трамп реагує на атаку дронів по Польщі?
Так, коли Дональд Трамп виходив з ресторану у Вашингтоні, одна з репортерок запитала: "Чи знаєте ви про повідомлення сьогодні ввечері про російські безпілотники у повітряному просторі Польщі?".
У відповідь президент США не сказав нічого і просто сів у свій автомобіль.
Трамп проігнорував питання журналістки: дивіться відео
До слова, Трамп у супроводі кількох членів своєї адміністрації, серед яких був і міністр оборони Піт Гегсет, відвідав один із ресторанів Вашингтона, аби показати, наскільки безпечною стала столиця після розміщення Нацгвардії.
Проте натомість у ресторані президента США зустріли обурені виклики. Активісти називали його "новим Гітлером" і скандували: "Вільний Вашингтон" та "Вільна Палестина".
Як реагує світ на атаку по Польщі?
Низка європейських країн вже відреагувала на цинічну атаку на Польщу. Навіть прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним.
Однак США, фактично, ніяк не озвучили свою позицію. Реакція Сполучених Штатів обмежилася короткою ремаркою держсекретаря США Марко Рубіо, у якій той сказав, що знає про атаку.
У відповідь на прохання Польщі НАТО активувало Статтю 4. Вона передбачає держави-члени будуть консультуватися між собою, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.
Проте, як стало відомо Reuters, Альянс не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу.