Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Як Трамп реагує на атаку дронів по Польщі?

Так, коли Дональд Трамп виходив з ресторану у Вашингтоні, одна з репортерок запитала: "Чи знаєте ви про повідомлення сьогодні ввечері про російські безпілотники у повітряному просторі Польщі?".

У відповідь президент США не сказав нічого і просто сів у свій автомобіль.

Трамп проігнорував питання журналістки: дивіться відео

До слова, Трамп у супроводі кількох членів своєї адміністрації, серед яких був і міністр оборони Піт Гегсет, відвідав один із ресторанів Вашингтона, аби показати, наскільки безпечною стала столиця після розміщення Нацгвардії.

Проте натомість у ресторані президента США зустріли обурені виклики. Активісти називали його "новим Гітлером" і скандували: "Вільний Вашингтон" та "Вільна Палестина".

Як реагує світ на атаку по Польщі?

  • Низка європейських країн вже відреагувала на цинічну атаку на Польщу. Навіть прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним.

  • Однак США, фактично, ніяк не озвучили свою позицію. Реакція Сполучених Штатів обмежилася короткою ремаркою держсекретаря США Марко Рубіо, у якій той сказав, що знає про атаку.

  • У відповідь на прохання Польщі НАТО активувало Статтю 4. Вона передбачає держави-члени будуть консультуватися між собою, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою.

  • Проте, як стало відомо Reuters, Альянс не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу.