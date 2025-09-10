Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Як Трамп реагує на атаку дронів по Польщі?

Так, коли Дональд Трамп виходив з ресторану у Вашингтоні, одна з репортерок запитала: "Чи знаєте ви про повідомлення сьогодні ввечері про російські безпілотники у повітряному просторі Польщі?".

У відповідь президент США не сказав нічого і просто сів у свій автомобіль.

Трамп проігнорував питання журналістки: дивіться відео

До слова, Трамп у супроводі кількох членів своєї адміністрації, серед яких був і міністр оборони Піт Гегсет, відвідав один із ресторанів Вашингтона, аби показати, наскільки безпечною стала столиця після розміщення Нацгвардії.

Проте натомість у ресторані президента США зустріли обурені виклики. Активісти називали його "новим Гітлером" і скандували: "Вільний Вашингтон" та "Вільна Палестина".

