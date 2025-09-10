Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Смотрите также Выводы после российской атаки на воздушное пространство Польши

Как Трамп реагирует на атаку дронов по Польше?

Так, когда Дональд Трамп выходил из ресторана в Вашингтоне, одна из репортеров спросила: "Знаете ли вы о сообщениях сегодня вечером о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши?".

В ответ президент США не сказал ничего и просто сел в свой автомобиль.

Трамп проигнорировал вопрос журналистки: смотрите видео

К слову, Трамп в сопровождении нескольких членов своей администрации, среди которых был и министр обороны Пит Гегсет, посетил один из ресторанов Вашингтона, чтобы показать, насколько безопасной стала столица после размещения Нацгвардии.

Однако вместо этого в ресторане президента США встретили возмущенные вызовы. Активисты называли его "новым Гитлером" и скандировали: "Свободный Вашингтон" и "Свободная Палестина".

Как реагирует мир на атаку по Польше?