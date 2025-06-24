Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву МЗС. "Національні консультації VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу" уряд Угорщини проводив з 14 квітня по 20 червня.

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У МЗС відреагували на референдум в Угорщині

У зовнішньополітичному українському відомстві розповіли, що опитування Віктора Орбана "не має нічого спільного" з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення. Адже там підіймалося питання, яке є свідомою маніпуляцією для отримання потрібних результатів.

Міністерство закордонних справ України поважає угорців, долучилися до консультацій, зокрема й тих, хто має іншу думку щодо вступу України до ЄС.

Так в опозиційній до Орбана партії "Тиса" зазначили, що участь в опитування взяло насправді менше людей, ніж повідомляється. Посадовці підкреслюють – референдум провалився, оскільки участь взяли лише 3-7% громадян.

Офіційні результати консультацій влада досі не опублікувала. Однак, вони й не покажуть загальної картини, адже основною ціллю уряду було перевести увагу угорців із провалів їхньої соціально-економічної політики на зовнішнього ворога у вигляді України та безпідставно залякувати громадян.

Переконані, що абсолютна більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію. Вважаємо угорський народ дружнім і вдячні всім угорцям, які щиро підтримують Україну та українців протягом повномасштабної війни. Упевнені, що більшість угорського суспільства чудово розуміє, що Україна та українці не є їхніми ворогами,

– йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві переконані, що Угорщина насправді хотіла б, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Цей крок міг би забезпечити стабільність в регіоні. Ба більше, лідери угорської нацменшини з України раніше зверталися до премʼєр-міністра Угорщини з проханням не блокувати долучення України до ЄС.

Саме відкриті переговори, на думку МЗС, могли б розвінчати застереження угорського уряду щодо потенційних ризиків від інтеграції України до Євросоюзу та зняти занепокоєння держав-членів.

Попри те, що в ЄС є країни, які не підтримують вступ України, цей процес все одно незворотній цивілізаційним вибором українського народу. Україна надалі намагається виконати вимоги Союзу, а партнери відзначають значний прогрес нашої держави.

Представники ЄС неодноразово підкреслювали, що чергова хвиля розширення має позитивно вплинути на економічний потенціал Союзу та безпекову ситуацію в Європі в цілому,

– зазначили у відомстві.

Загалом Україна прагне до конструктивного партнерства з усіма країнами-членами ЄС, зокрема і з Угорщиною, аби разом побудувати сильнішу та безпечнішу Європу.