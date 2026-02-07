Орбан уже неоднократно обвинял Киев в различных ситуациях. Об этом пишет издание Magyar Nemzet.
Почему Орбан заявляет, что Украина враг для Венгрии?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии из-за ее постоянных требований к Евросоюзу об отказе Будапешта от российского газа. По его словам, это угрожает программе снижения тарифов на энергоносители для венгерских семей.
Орбан выступил на антивоенном собрании в городе Сомбатгей, подчеркнув, что без дешевой российской энергии средняя годовая плата венгров за коммунальные услуги могла бы вырасти до 800 тысяч – 1 миллиона форинтов. Он также предостерег, что попытки "отсоединиться от российского газа" выгодны энергетическим компаниям, которые стремятся "забрать деньги людей".
Кто такое говорит, тот враг Венгрии. Итак, Украина является нашим врагом,
– подчеркнул Орбан.
Какие заявления делает Орбан относительно вступления Украины в ЕС?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать немедленную войну с Россией. Он призвал Европу отказаться от планов евроинтеграции Украины, подчеркивая риск прямого конфликта с Россией.
Виктор Орбан также рассказывал, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз ближайшие 100 лет. Премьер-министр обвиняет Киев в попытках повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля.
Он также инициировал петицию против финансовой помощи Украине от ЕС перед выборами 2026 года. Орбан заявил, что его поражение приведет к давлению на Венгрию со стороны ЕС, чтобы она отправила молодежь воевать в Украину.