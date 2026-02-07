Орбан уже неоднократно обвинял Киев в различных ситуациях. Об этом пишет издание Magyar Nemzet.

Смотрите также Будет означать немедленную войну с Россией, – Орбан дерзко высказался о вступлении Украины в ЕС

Почему Орбан заявляет, что Украина враг для Венгрии?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии из-за ее постоянных требований к Евросоюзу об отказе Будапешта от российского газа. По его словам, это угрожает программе снижения тарифов на энергоносители для венгерских семей.

Орбан выступил на антивоенном собрании в городе Сомбатгей, подчеркнув, что без дешевой российской энергии средняя годовая плата венгров за коммунальные услуги могла бы вырасти до 800 тысяч – 1 миллиона форинтов. Он также предостерег, что попытки "отсоединиться от российского газа" выгодны энергетическим компаниям, которые стремятся "забрать деньги людей".

Кто такое говорит, тот враг Венгрии. Итак, Украина является нашим врагом,

– подчеркнул Орбан.

Какие заявления делает Орбан относительно вступления Украины в ЕС?