Об этом свидетельствует публикация венгерского премьера в соцсети Х.

В чем Орбан обвиняет Украину и ЕС?

Недавно Politico обнародовало статью, в которой говорилось о разработке плана ЕС благодаря договоренностям Брюсселя и Киева, который предусматривает частичное членство Украины в блоке уже в 2027 году в рамках возможного мирного плана.

Реагируя на эту публикацию, Виктор Орбан назвал вышеупомянутое СМИ "официальным изданием брюссельской элиты", а указанные там идеи "военным планом". Он обвинил ЕС и Украину в поддержке его главного оппонента Петера Мадьяра.

Этот новый план – это открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и собираются устранить венгерское правительство любыми способами. Они хотят прихода к власти партии "Тиса", потому что тогда больше не будет вето, не будет сопротивления и мы уже не будем оставаться за пределами их конфликта,

– написал он.

По его словам, в апреле, когда и должны состояться парламентские выборы, венгры "должны остановить их" путем голосования за партию "Фидес" на избирательных участках, мол, его партия является единственной гарантией суверенитета Венгрии.

О чем ранее заявлял Орбан?