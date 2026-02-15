Однак Віктор Орбан може піти на хитрощі, щоб зберегти владу. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа озвучив 24 Каналу думку, що чинний прем’єр-міністр Угорщини може навіть скасувати вибори у деяких округах.

Читайте також Це сигнал всім угорцям в Україні, – речник МЗС про блокування Орбаном вступу України в ЄС

Як можуть голосувати угорці?

Тібор Томпа зазначив, що декілька днів тому Віктор Орбан промовився, що спеціально підлаштував виборчу систему так, щоб навіть коли є мінімальна перемога на виборах, усе забирає переможець.

Тут дійсно проблема криється у мажоритарних округах, де він тепер максимально хоче залучити адмінресурс. Він залучить його. Найбільша проблема, що через цю мажоритарну систему він може використовувати фальшування. У деяких округах може навіть скасувати вибори. На жаль, від Орбана можна очікувати все,

– пояснив він.

Однак є надія на угорське демократичне суспільство, насамперед у великих містах. У Будапешті Орбан може програти, як свідчать опитування. А більшість молоді від 18 до 45 років, понад 80%, голосує за Петера Мадяра. Голова угорської громади Києва вважає, що за Орбана голосуватимуть пенсіонери 65+ та люди без вищої освіти.

Цікаво, що Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео. За його словами, команда угорського прем'єр-міністра давно шантажує його інтимними відеозаписами. Він додав, що це "кампанія у російському стиліі".

Останні заяви Орбана