Обидві автівки виконували планове перевезення коштів. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Віктору Орбану або його команді доведеться коментувати свої дії.

Як Угорщина виправдовуватиме захоплення українців?

Олег Саакян вважає, що є 3 варіанти, як угорська влада коментуватиме затримання інкасаторських автівок "Ощадбанку".

Вони (команда Орбана – 24 Канал) можуть сказати, що ці гроші їхали не в Україну, мовляв, це лише легенда, себто вони були призначені угорській опозиції від України для організації терактів чи замахів в Угорщині. Або скажуть, що це дійсно були інкасатори, але їх використовували "в темну". Або ж це українські інкасатори, але, мовляв, ми маємо інформацію, що готується зрив виборів і тому ми діяли превентивно,

– припустив політолог.

З огляду на це, угорська влада може блокувати подібний транзит через Угорщину до того часу, поки не пройдуть вибори.

Важливо! Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня 2026 року. Голова угорської громади Києва Тібор Томпа підкреслив, що більшість молоді та мешканців великих міст підтримують Петера Мадяра. Водночас Орбан може використати мажоритарну систему та адмінресурс для збереження влади, навіть скасувавши голосування у деяких округах.

Попри можливі виправдання, Олег Саакян вважає, що дії Орбана є актом свавілля, на які той іде свідомо.

"Він ескалує ситуацію, використовуючи фактор України, як головний елемент антиукраїнських настроїв для мобілізації своїх виборців", – додав політолог.

Що відомо про викрадення інкасаторів?