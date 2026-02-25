Про це пише Associated Press.
В чому полягає проросійська кампанія Орбана?
Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй передвиборчій програмі цинічно намагається переконати виборців у тому, що Україна – це найбільша небезпека для їхньої країни. Він заперечує, що велику загрозу становить падіння економіки, на якій робить ставку його головний опонент.
Орбан проводить агресивну медіакампанію, яка переповнена дезінформацією. Головний фокус – переконати угорців, щоб ті не підтримували решту Європи у допомозі Україні. Адже, на його думку, саме це призведе країну до фінансової кризи. А також лякає, що нібито молодих угорців забиратимуть на фронт.
По всій країні розміщені білборди з антиукраїнськими закликами, створені штучним інтелектом. На них зображений Зеленський з іншими європейськими високопосадовцями, які, простягаючи руки, вимагають грошей.
Наше повідомлення Брюсселю: ми не платитимемо!
– пише на бігбордах.
Що відомо про політику Орбана щодо України?
Угорщина під керівництвом прем'єра Віктора Орбана заблокувала виділення Україні кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, вимагаючи відновити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба". Рішення ставить під сумнів фінансову підтримку Києва на 2026 – 2027 роки.
Незважаючи на вето Угорщини, ЄС продовжує підготовку до надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро. Фіналізація регламенту 24 лютого дозволить просунутися з технічною роботою над позикою та підготувати необхідні документи для виплати першого траншу у квітні.
Також ЄС може запропонувати повну заборону на імпорт російської нафти вже 15 квітня, що збігається з парламентськими виборами в Угорщині. Для прем'єра Орбана та його партії "Фідес" це створює додатковий тиск, адже Угорщина й досі залежить від поставок з Росії та категорично проти будь-якої заборони.