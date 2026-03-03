Украинского президента удивил этот факт, передает 24 Канал со ссылкой на общение Зеленского с журналистами.

Что сказал Зеленский на упреки Орбана?

Орбан опубликовал снимки, заявив, что нефтепровод не поврежден.

"Спутниковые снимки не врут. Нефтепровод "Дружба" не поврежден. Президент Зеленский должен прекратить шантаж, действовать немедленно и возобновить поставки нефти в Венгрию!" – написал венгерский премьер.

Разорван один большой резервуар, это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может, Орбан маг и видит, что происходит с трубой под землей? Я удивлен, но тем не менее, все бывает,

– вместо этого отметил Зеленский.

Он добавил, что ни Орбан, ни его словацкий коллега Фицо не выразили никакой благодарности Украине за восстановление "Дружбы". Они только бросаются заявлениями, что "мы им должны".

Кроме того, еще блокируют 90 миллиардов евро кредита Евросоюза, санкционный пакет ЕС, переговорные кластеры.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщал, что во время восстановления нефтепровода "Дружба" после первых его повреждений в январе пострадали украинцы. Но Венгрия и Словакия так и не призвали Россию прекратить удары.

Зеленский также прокомментировал встречу с Фицо. Украинская команда уже передала даты для встречи – 6 – 9 марта.

"Фидбек медийный мы слышали "давайте встречаться в каком-то государстве". В каком я должен государстве с Фицо встречаться? Где нефтепровод "Дружба"? В Украине. Я его пригласил – он подтвердил, что приедет, welcome!", – отметил украинский президент.

Но подчеркнул, что у Украины нет никакого желания восстанавливать транзит российской нефти.

