Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Орбан, вероятно, приобщил к своей команде российских политтехнологов. Это те люди, которые умеют сеять хаос.

Почему Орбан давит на Украину?

Олег Лесной считает, что команда Орбана вместе с россиянами имеют политтехнологический план, чтобы создать коллективного врага. Венгерская власть стремится показать, что это Европейский Союз и Украина.

Однако, по его мнению, такая риторика Виктора Орбана совсем неразумная, ведь он начинает противостояние ЕС, который покрывает большинство финансовых потребностей его государства.

Орбан – пес Владимира Путина, который выполняет 2 функции: разрушает Европу и борется за власть. Ему важно любой ценой победить на выборах,

– сказал политолог.

Относительно взаимоотношений нашего государства с Венгрией есть 2 мнения, как Украине лучше себя вести. Первое – не вступать в конфликт с Орбаном, чтобы не добавлять ему политических баллов на выборах. Второе – надо адекватно реагировать на нападки премьера Венгрии, отвечая на это.

Важно! Украина отвергла требование Венгрии возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в трехдневный срок. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев не принимает ультиматумов и не будет соглашаться на давление. Транзит остановили после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Олег Лесной поддерживает второе, ведь нельзя молчать, когда Украину обвиняют безосновательно.

Что Венгрия делает против Украины?