Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Орбан, вероятно, приобщил к своей команде российских политтехнологов. Это те люди, которые умеют сеять хаос.
Почему Орбан давит на Украину?
Олег Лесной считает, что команда Орбана вместе с россиянами имеют политтехнологический план, чтобы создать коллективного врага. Венгерская власть стремится показать, что это Европейский Союз и Украина.
Однако, по его мнению, такая риторика Виктора Орбана совсем неразумная, ведь он начинает противостояние ЕС, который покрывает большинство финансовых потребностей его государства.
Орбан – пес Владимира Путина, который выполняет 2 функции: разрушает Европу и борется за власть. Ему важно любой ценой победить на выборах,
– сказал политолог.
Относительно взаимоотношений нашего государства с Венгрией есть 2 мнения, как Украине лучше себя вести. Первое – не вступать в конфликт с Орбаном, чтобы не добавлять ему политических баллов на выборах. Второе – надо адекватно реагировать на нападки премьера Венгрии, отвечая на это.
Важно! Украина отвергла требование Венгрии возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в трехдневный срок. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев не принимает ультиматумов и не будет соглашаться на давление. Транзит остановили после российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Олег Лесной поддерживает второе, ведь нельзя молчать, когда Украину обвиняют безосновательно.
Что Венгрия делает против Украины?
Во время предвыборной кампании премьер Орбан продвигает риторику, что поддержка Украины якобы угрожает экономике и безопасности Венгрии. Как сообщает Associated Press, такая кампания сопровождается дезинформацией и антиукраинской рекламой.
В Будапеште возле посольства Украины состоялся митинг сторонников премьера Виктор Орбан, во время которого звучала критика в адрес Киева и призывы не поддерживать Украину. В акции приняли участие венгерские чиновники, в частности глава МИД Петер Сийярто, который заявил, что в стране "не будет проукраинской власти".
Лидер венгерской оппозиции, глава партии Тиса Петер Мадьяр заявил, что в Венгрию якобы прибыли сотрудники российской военной разведки ГРУ, которые должны повлиять на предстоящие выборы. По его словам, это может быть попыткой помочь премьеру Орбану сохранить власть.