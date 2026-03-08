Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Орбан, ймовірно, долучив до своєї команди російських політтехнологів. Це ті люди, які вміють сіяти хаос.

Чому Орбан тисне на Україну?

Олег Лісний вважає, що команда Орбана разом із росіянами мають політтехнологічний план, щоб створити колективного ворога. Угорська влада прагне показати, що це Європейський Союз та Україна.

Проте, на його думку, така риторика Віктора Орбана зовсім нерозумна, адже він починає протистояння ЄС, який покриває більшість фінансових потреб його держави.

Орбан – пес Володимира Путіна, який виконує 2 функції: руйнує Європу і бореться за владу. Йому важливо за будь-яку ціну перемогти на виборах,

– сказав політолог.

Щодо взаємин нашої держави з Угорщиною є 2 думки, як Україні краще поводитися. Перше – не вступати у конфлікт з Орбаном, щоб не додавати йому політичних балів на виборах. Друге – треба адекватно реагувати на нападки прем'єра Угорщини, відповідаючи на це.

Важливо! Україна відкинула вимогу Угорщини відновити транзит російської нафти Нафтопроводом "Дружба" у триденний термін. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Київ не приймає ультиматумів і не погоджуватиметься на тиск. Транзит зупинили після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Олег Лісний підтримує друге, адже не можна мовчати, коли Україну звинувачують безпідставно.

Що Угорщина робить проти України?