Учасники протесту робили заяви про те, що в країні "не буде проукраїнської влади". Про це повідомляє Index.

Що відомо про мітинг?

Акція відбулася 7 березня біля українського дипломатичного представництва у Будапешті. На місце прийшли десятки прихильників угорського прем’єра Віктора Орбана. Серед них були й очільник МЗС Петер Сійярто та голова фракції "Фідес" Мате Кочиш.

Під час мітингу учасники виголошували заяви проти підтримки України. Деякі з них стверджували, що Угорщина повинна проводити політику, орієнтовану виключно на власні інтереси.

Протестувальники також критикували українську владу та виступали проти подальшої підтримки України з боку Угорщини.

Але в Угорщині не буде проукраїнської влади, і не буде проукраїнського прем’єра – це так само очевидно, як те, що ми тут стоїмо,

– заявив Сійярто.

Можна було також бачити плакати, де ключового суперника Орбана на майбутніх виборах, Петера Мадяра, зобразили як "маріонетку Зеленського", написи "Зеленський = Саддам" тощо.

Прихильники Орбана вийшли на протест біля українського посольства / Фото Index

Після виконання державного гімну мітинг завершився, протривавши приблизно годину.

