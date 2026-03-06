Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в пятницу, 6 марта, на своих странице в соцсети Х.

Как Свириденко прокомментировала действия Венгрии?

Юлия Свириденко считает, что подобные действия венгерской стороны в отношении инкассаторов напоминают Москву 1990-х годов. По ее мнению, было бы странно, если бы эта ситуация не произошла через несколько дней после визита представителей Будапешта в Кремль.

Справочно. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находился с визитом в Москве 4 февраля. Тогда Владимир Путин освободил двух военнослужащих с гражданством Венгрии и Украины, которые воевали против России и попали в плен.

Украинское правительство требует немедленного освобождения наших граждан. Мы примем соответствующие меры, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к их задержанию,

– написала она.

В то же время украинский премьер обратилась к международным партнерам с призывом жестко отреагировать на этот инцидент. По ее словам, такие произвольные задержания венгерской стороной должны получить "четкое международное осуждение".

Что этому предшествовало?