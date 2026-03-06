Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в пятницу, 6 марта, на своих странице в соцсети Х.
Как Свириденко прокомментировала действия Венгрии?
Юлия Свириденко считает, что подобные действия венгерской стороны в отношении инкассаторов напоминают Москву 1990-х годов. По ее мнению, было бы странно, если бы эта ситуация не произошла через несколько дней после визита представителей Будапешта в Кремль.
Справочно. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находился с визитом в Москве 4 февраля. Тогда Владимир Путин освободил двух военнослужащих с гражданством Венгрии и Украины, которые воевали против России и попали в плен.
Украинское правительство требует немедленного освобождения наших граждан. Мы примем соответствующие меры, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к их задержанию,
– написала она.
В то же время украинский премьер обратилась к международным партнерам с призывом жестко отреагировать на этот инцидент. По ее словам, такие произвольные задержания венгерской стороной должны получить "четкое международное осуждение".
Что этому предшествовало?
Напомним, 5 марта правоохранители Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, в которых находилось 7 работников банка. Они перевозили крупную сумму иностранной валюты и ценностей из Австрии.
В общем инкассаторы перевозили: 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, 9 килограммов золота. Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и "Райффайзен Банк Австрия".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что требует от Украины немедленного ответа по перевозке наличности. Сейчас Будапешт подозревает, что речь идет о деньгах якобы "украинской военной мафии".
Отметим. что представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявлял, что Венгрия не осуществила реальных шагов для освобождения граждан Украины, Будапешт прибегал только к публичным заявлениям, вместо действий.