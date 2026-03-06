Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у п'ятницю, 6 березня, на своїх сторінці у соцмережі Х.
Як Свириденко прокоментувала дії Угорщини?
Юлія Свириденко вважає, що подібні дії угорської сторони стосовно інкасаторів нагадують Москву 1990-х років. На її думку, було б дивно, якби ця ситуація не сталася за кілька днів після візиту представників Будапешту до Кремля.
Довідково. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перебував із візитом у Москві 4 лютого. Тоді Володимир Путін звільнив двох військовослужбовців з громадянством Угорщини та України, які воювали проти Росії та потрапили у полон.
Український уряд вимагає негайного звільнення наших громадян. Ми вживемо відповідних заходів, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до їхнього затримання,
– написала вона.
Водночас українська прем'єрка звернулася до міжнародних партнерів із закликом жорстко відреагувати на цей інцидент. За її словами, такі довільні затримання угорською стороною мають отримати "чітке міжнародне засудження".
Що цьому передувало?
Нагадаємо, 5 березня правоохоронці Угорщини затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку, у яких перебувало 7 працівників банку. Вони перевозили велику суму іноземної валюти і цінностей з Австрії.
Загалом інкасатори перевозили: 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро, 9 кілограмів золота. Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та "Райффайзен Банк Австрія".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вимагає від України негайної відповіді щодо перевезення готівки. Наразі Будапешт підозрює, що йдеться про гроші нібито "української військової мафії".
Зазначимо. що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявляв, що Угорщина не здійснила реальних кроків для звільнення громадян України, Будапешт вдавався лише до публічних заяв, замість дій.