Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у п'ятницю, 6 березня, на своїх сторінці у соцмережі Х.

Як Свириденко прокоментувала дії Угорщини?

Юлія Свириденко вважає, що подібні дії угорської сторони стосовно інкасаторів нагадують Москву 1990-х років. На її думку, було б дивно, якби ця ситуація не сталася за кілька днів після візиту представників Будапешту до Кремля.

Довідково. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перебував із візитом у Москві 4 лютого. Тоді Володимир Путін звільнив двох військовослужбовців з громадянством Угорщини та України, які воювали проти Росії та потрапили у полон.

Український уряд вимагає негайного звільнення наших громадян. Ми вживемо відповідних заходів, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до їхнього затримання,

– написала вона.

Водночас українська прем'єрка звернулася до міжнародних партнерів із закликом жорстко відреагувати на цей інцидент. За її словами, такі довільні затримання угорською стороною мають отримати "чітке міжнародне засудження".

Що цьому передувало?