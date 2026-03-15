Против кого Украина ввела санкции?

Также Киев ввел ограничения против паралимпийцев, которые участвовали в войне против Украины, о чем говорится в указах президента №244 и №243.

В санкционный пакет по ВПК вошли:

130 физических лиц;

48 юридических лиц.

В частности среди них есть компании, которые причастны к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета". На сайте ОП объяснили, что именно их используют в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах и тому подобное.

Обратите внимание! Санкции касаются и тех компаний, которые привлечены к производству ракетного комплекса "Орешник".

Также в новом санкционном списке есть компании и граждане другой страны – Ирана – которые причастны к изготовлению дронов и ракет, которые применяют не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против.

Эти юридические и физические лица помогали России запускать, разворачивать и масштабировать производство "шахедов" в России,

– объяснили на сайте ОП.

Кроме того, санкции были применены еще и к иранским инструкторам – они готовили российских операторов дронов, которые атаковали украинские города и энергетические объекты.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, что российский и иранский ВПК давно взаимосвязаны. А новыми санкциями Украина демонстрирует ключевых участников, которые вовлечены в производство средств поражения.

Мир должен делать значительно больше, чтобы разрывать эти цепи поставки, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций,

– подчеркнул Власюк.

Важно! Ограничения касаются также и 10 российских паралимпийцев, которые воевали против Украины на стороне России. Отмечается, что они не только распространяют российскую пропаганду, но и используют спортивные мероприятия для отбеливания российских преступлений и оккупации.

