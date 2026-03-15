Проти кого Україна запровадила санкції?

Також Київ запровадив обмеження проти паралімпійців, які брали участь у війні проти України, про що йдеться в указах президента №244 та №243.

До санкційного пакета щодо ВПК увійшли:

130 фізичних осіб;

48 юридичних осіб.

Зокрема серед них є компанії, які причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета". На сайті ОП пояснили, що саме їх використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах тощо.

Зверніть увагу! Санкції стосуються й тих компаній, які залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Також у новому санкційному списку є компанії та громадяни іншої країни – Ірану – які причетні до виготовлення дронів і ракет, які застосовують не тільки проти України, але й на Близькому Сході проти.

Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво "шахедів" у Росії,

– пояснили на сайті ОП.

Крім того, санкції були застосовані ще й до іранських інструкторів – вони готували російських операторів дронів, які атакували українські міста й енергетичні об’єкти.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що російський та іранський ВПК давно взаємопов’язані. А новими санкціями Україна демонструє ключових учасників, які залучених до виробництва засобів ураження.

Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій,

– наголосив Власюк.

Важливо! Обмеження стосуються також й 10 російських паралімпійців, які воювали проти України на боці Росії. Зазначається, що вони не тільки поширюють російську пропаганду, а й використовують спортивні заходи для відбілювання російських злочинів та окупації.

