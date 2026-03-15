Проти кого Україна запровадила санкції?
Також Київ запровадив обмеження проти паралімпійців, які брали участь у війні проти України, про що йдеться в указах президента №244 та №243.
До санкційного пакета щодо ВПК увійшли:
- 130 фізичних осіб;
- 48 юридичних осіб.
Зокрема серед них є компанії, які причетні до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета". На сайті ОП пояснили, що саме їх використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах тощо.
Зверніть увагу! Санкції стосуються й тих компаній, які залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".
Також у новому санкційному списку є компанії та громадяни іншої країни – Ірану – які причетні до виготовлення дронів і ракет, які застосовують не тільки проти України, але й на Близькому Сході проти.
Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво "шахедів" у Росії,
– пояснили на сайті ОП.
Крім того, санкції були застосовані ще й до іранських інструкторів – вони готували російських операторів дронів, які атакували українські міста й енергетичні об’єкти.
Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що російський та іранський ВПК давно взаємопов’язані. А новими санкціями Україна демонструє ключових учасників, які залучених до виробництва засобів ураження.
Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій,
– наголосив Власюк.
Важливо! Обмеження стосуються також й 10 російських паралімпійців, які воювали проти України на боці Росії. Зазначається, що вони не тільки поширюють російську пропаганду, а й використовують спортивні заходи для відбілювання російських злочинів та окупації.
Що ще слід знати про санкції?
- Нагадаємо, що Євросоюз продовжив санкції проти Росії. Обмеження будуть чинними ще 6 місяців – до 15 вересня 2026 року. Списки застосовані проти близько 2 600 фізичних та юридичних осіб.
- Водночас Дональд Трамп назвав умови, за якої він поверне санкції проти нафти Росії. Він заявив, що обмеження будуть відновлені, як тільки "закінчиться криза".