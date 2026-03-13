Ці заяви білоруського диктатора прозвучали після того, як Володимир Зеленський зазначив, що розгорнутий на білоруській території Білорусі "Орешник" для НАТО має бути законною ціллю. Про це пише "Белта".

Дивіться також Лукашенко боїться: на які дивні кроки він пішов після ліквідації Хаменеї

Як Лукашенко погрожував "Орешником"?

Лукашенко заявив, що його завдання – захищати Білорусь.

Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим "Орешником" по Вільнюсу, Варшаві або по Києву. Борони Господь,

– додав він.

А щоб "Орешник" не бахнув, Лукашенко заявив, що треба, аби ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії "не лізли", і закликав "по-людськи вирішувати питання".

Білоруський диктатор наголосив, що не буде "спати і спостерігати" за тим, як об'єкти у його країні вважатимуть "законною ціллю".

"Ви що, думаєте, якщо вони законною ціллю вважатимуть об'єкти на території Білорусі, я буду спати і спостерігати. 70 кілометрів можу, 200 кілометрів. У нас є, чим дістати", – заявив Лукашенко, порекомендувавши своїм опонентам не роззявляти рота.

До слова, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в коментарі 24 Каналу зазначив, що Росія системно використовує заяви про "Орешника" як інструмент ядерного шантажу та політичного тиску на Захід.

Що передувало?