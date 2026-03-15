Об этом Трамп сказал в телефонном интервью NBC News.
Когда Трамп может восстановить санкции?
Дональд Трамп решил временно ослабить некоторые санкции против российской нефти на фоне резкого роста цен и эскалации на Ближнем Востоке.
Санкции, введены после вторжения России в Украину в 2022 году, вернутся, как только кризис закончится,
– подчеркнул американский лидер.
На вопрос о критике из-за ослабления санкций со стороны иностранных лидеров Трамп не дал прямого ответа, а вместо этого направил свой гнев на президента Украины.
Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов заключить соглашение,
– сказал он.
Во время интервью Трамп подчеркнул, что с Зеленским якобы "гораздо сложнее" заключить сделку.
Напомним,, 13 марта США выдали ограниченную лицензию, которая позволяет другим странам покупать часть российской нефти и нефтепродуктов, уже находящихся в море. Речь идет только о той российской нефти и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры до 12 марта.
Это разрешение будет действовать в течение 30 дней.
Как могут снизить цены на нефть?
Цены на нефть начали стремительно расти после ударов США и Израиля по Ирану и дальнейшей эскалации конфликта. В ответ Международное энергетическое агентство (IEA) предложило крупнейшее в своей истории высвобождение нефтяных резервов.
Объем выпуска сырья якобы превысит 182 миллиона баррелей, которые страны-члены отправили на рынок в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Однако стоит заметить, что предыдущие выпуски из стратегических резервов имели неоднозначные результаты. Например, в 2022 году инициатива сначала вызвала рост цен на нефть на 20%.