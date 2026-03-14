Обогащение Москвы таким образом позволит ей оттягивать дату прекращения огня. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что это ухудшает украинские переговорные позиции.

Почему Трамп частично снял санкции с России и что будет дальше?

Хотя США и Израиль начали конфликт против Ирана как конфликт против оси зла, но он привел к ослаблению санкций, что наоборот стало выгодным России. Поэтому здесь говорится о дисбалансе на энергетическом рынке. Никто в Белом доме не ожидал, что Иран будет бить по нефтяным целям.

"Это ставит вызовы перед Европой и Украиной. Это большая проблема для мира. Продолжение военной операции на Ближнем Востоке в течение, например, 3 месяцев приведет к коллапсу на энергетическом рынке и росту цен на нефть", – заметил он.

Очевидно, что ни Европа, ни США не будут наблюдать за тем, как Иран не будет давать обеспечивать судоходство в Ормузском проливе. Клочок предположил, что впоследствии от США можно будет увидеть разные решения, одно из них – физический контроль пролива.

Ослабление санкций позволяют в краткосрочном периоде продать быстрее нефть россиянам и получить прибыль. Однако не из-за снятия санкций, а из-за повышения цен на нефть, которые выросли почти вдвое,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Владислав Власюк, уполномоченный президента по санкционной политике, сообщил, что из-за ослабления санкций Москва может обогатиться на сумму до 10 миллиардов долларов.

Как теперь должна действовать Украина?

Между тем политолог Николай Давидюк считает, что эта сумма намного больше – за один месяц Россия может получать 4 – 5 миллиардов долларов дополнительного дохода в бюджет. То есть с одной стороны Запад платит за снижение цен на нефть, а с другой – будет снова "думать", как помогать Украине отражать массированные атаки.

То есть в этом логики нет, но мы тоже не можем обижаться. Наша задача – уничтожать физическую возможность передачи (нефти, – 24 Канал). Сейчас мы демонстрируем максимальную сосредоточенность на том, чтобы уничтожать пустой флот, когда он идет на загрузку,

– подчеркнул Давидюк.

Он добавил, что США вывели из-под санкций только ту нефть, которая была на воде, то есть в портах. Когда после ослабления санкций эти танкеры станут пустыми – Украина должна их уничтожить, ведь в противном случае оккупанты снова наполнят их нефтью.

Что говорят в Киеве и Москве?