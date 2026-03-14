Збагачення Москви в такий спосіб дозволить їй відтягувати дату припинення вогню. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що це погіршує укаїнські переговорні позиції.

Дивіться також Іран завдав удару по 5 літаках-заправниках США у Саудівській Аравії

Чому Трамп частково зняв санкції з Росії та що буде далі?

Хоч США та Ізраїль розпочали конфлікт проти Ірану як конфлікт проти вісі зла, але він призвів до послаблення санкцій, що навпаки стало вигідним Росії. Тому тут мовиться про дисбаланс на енергетичному ринку. Ніхто в Білому домі не очікував, що Іран буде бити по нафтових цілях.

"Це ставить виклики перед Європою та Україною. Це велика проблема для світу. Продовження військової операції на Близькому Сході впродовж, наприклад, 3 місяців призведе до колапсу на енергетичному ринку та зростання цін на нафту", – зауважив він.

Очевидно, що ні Європа, ні США не будуть спостерігати за тим, як Іран не буде давати забезпечувати судноплавство в Ормузькій протоці. Клочок припустив, що згодом від США можна буде побачити різні рішення, одне з них – фізичний контроль протоки.

Послаблення санкцій дають змогу в короткостроковому періоді продати швидше нафту росіянам і отримати прибутки. Однак не через зняття санкцій, а через підвищення цін на нафту, які зросли майже вдвічі,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Владислав Власюк, уповноважений президента із санкційної політики, повідомив, що через послаблення санкцій Москва може збагатися на суму до 10 мільярдів доларів.

Як тепер має діяти Україна?

Тим часом політолог Микола Давидюк вважає, що ця сума є набагато більшою – за один місяць Росія може отримувати 4 – 5 мільярдів доларів додаткового доходу в бюджет. Тобто з одного боку Захід платить за зниження цін на нафту, а з іншого – буде знову "думати", як допомагати Україні відбивати масовані атаки.

Тобто в цьому логіки немає, але ми теж не можемо ображатись. Наше завдання – знищувати фізичну можливість передачі (нафти, – 24 Канал). Зараз ми демонструємо максимальну зосередженість на тому, щоб знищувати пустий флот, коли він іде на завантаження,

– підкреслив Давидюк.

Він додав, що США вивели з-під санкцій лише ту нафту, яка була на воді, тобто в портах. Коли після послаблення санкцій ці танкери стануть порожніми – Україна має їх знищити, адже в іншому випадку окупанти знову наповнять їх нафтою.

Що кажуть в Києві та Москві?