Унаслідок іранського удару на авіабазі принца Султана були уражені та пошкоджені 5 літаків-заправників ВПС США. Про це виданню The Wall Street Journal повідомили двоє американських посадовців.

Дивіться також Країнам Затоки загрожує гідровійна з найбільшою в історії гуманітарною евакуацією

Які наслідки удару по авіабазі США у Саудівській Аравії?

Один із чиновників уточнив, що літаки пошкоджені, але не знищені повністю – їх ремонтують. На щастя, минулося без загиблих.

Довідка: Авіабаза принца Султана розташована в Саудівській Аравії, приблизно 60 кілометрів на південний захід від столиці Ер-Ріяд. Вона розташована у центральній частині країни, поруч із пустельними районами, що робить її стратегічно зручною для розміщення літаків ВПС і авіації союзників.

Загальна кількість пошкоджених або знищених літаків-заправників ВПС США зросла щонайменше до семи.

У четвер, 12 березня, два літаки-заправники KC-135 Stratotanker зіткнулися в повітрі, і один із них упав на землю. Як повідомили у Пентагоні, загинули всі шестеро членів екіпажу.

Нагадаємо, що Іран атакує американських військових і техніку на базах у країнах Близького Сходу у відповідь на операцію "Епічна лють".

До слова, один американський військовослужбовець помер після тяжких поранень, отриманих під час атаки на базу в Саудівській Аравії 1 березня.

Що відомо про перебіг бойових дій на Близькому Сході?