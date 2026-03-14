Про це президент США повідомив у своїй соцмережі.

Які деталі удару США по острову з нафтою Ірану?

Дональд Трамп вночі 14 березня заявив, що Центральне командування США за його наказом завдало "одного з найпотужніших" бомбардувань по Близькому Сходу. Атаковано було іранський острів Харг.

За словами американського лідера, внаслідок ударів там нібито знищено всі військові цілі. Проте Трамп вирішив не бити по нафтовій інфраструктурі.

Однак, якщо Іран або хтось інший зробить щось, що перешкоджатиме вільному та безпечному проходу суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення,

– додав президент США.

Цікаво те, що острів Харг є головним експортним терміналом нафти з Ірану. Через нього проходить близько 90 – 95% експорту сирої нафти країни. На острові є великі резервуари для її зберігання, трубопроводи та танкерні станції, повідомили у Clash Report.

У CNN проаналізували, що на відео з ударом видно як повітряні цілі атакують, зокрема, територію аеропорту.

Іранські ЗМІ повідомили про понад 15 вибухів на острові, але нафтову інфраструктуру не пошкоджено.

Водночас Іран пригрозив ударами у відповідь по об'єктах компаній, пов'язаних зі США, якщо ті атакують енергетичну інфраструктуру.

