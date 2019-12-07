Нормандська зустріч: США обіцяють і надалі тиснути на Росію
У посольстві США запевняють, що продовжуватимуть працювати із союзниками, щоб змусити Росію виконувати взяті на себе зобов’язання. Про свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України Сполучені Штати заявили напередодні Нормандського саміту.
Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч з Україною, доки вона бореться з російською агресією та здійснює необхідні для розвитку країни реформи, повідомили в посольстві США в Україні.
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Наші програми допомогли започаткувати вирішальні ініціативи, пов’язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розбудовою демократичних інститутів,
– йдеться у повідомленні.
До слова, починаючи з 2014 року, США надали Україні 3 мільярди доларів на підтримку безпеки та інших напрямків. Допомога надається відповідно до законів США і регулярно перевіряється американськими інспекторами на найвищому рівні.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.