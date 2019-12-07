Нормандська зустріч: США обіцяють і надалі тиснути на Росію

У посольстві США запевняють, що продовжуватимуть працювати із союзниками, щоб змусити Росію виконувати взяті на себе зобов’язання. Про свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України Сполучені Штати заявили напередодні Нормандського саміту.

Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч з Україною, доки вона бореться з російською агресією та здійснює необхідні для розвитку країни реформи, повідомили в посольстві США в Україні.

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Наші програми допомогли започаткувати вирішальні ініціативи, пов’язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розбудовою демократичних інститутів,

– йдеться у повідомленні.

До слова, починаючи з 2014 року, США надали Україні 3 мільярди доларів на підтримку безпеки та інших напрямків. Допомога надається відповідно до законів США і регулярно перевіряється американськими інспекторами на найвищому рівні.

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