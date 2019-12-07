Нормандская встреча США обещают и в дальнейшем оказывать давление на Россию

В посольстве США уверяют, что будут продолжать работать с союзниками, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства. О своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины Соединенные Штаты заявили накануне Нормандского саммита.

Соединенные Штаты будут стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией и осуществляет необходимые для развития страны реформы, сообщили в посольстве США в Украине.

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Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов,

– говорится в сообщении.

К слову, начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 миллиарда долларов на поддержку безопасности и других направлений. Помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на высшем уровне.

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