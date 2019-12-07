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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Нормандская встреча США обещают и в дальнейшем оказывать давление на Россию

      4 Читати новину українською
      США перед нормандским саммитом выразили Украине поддержку

      В посольстве США уверяют, что будут продолжать работать с союзниками, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства. О своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины Соединенные Штаты заявили накануне Нормандского саммита.

      Соединенные Штаты будут стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией и осуществляет необходимые для развития страны реформы, сообщили в посольстве США в Украине.

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      Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов,
      – говорится в сообщении.

      К слову, начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 миллиарда долларов на поддержку безопасности и других направлений. Помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на высшем уровне.

      Что известно о встрече в нормандском формате

       

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Нормандский формат Новости США Новости политики Нормандская встреча 2019
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