Нормандская встреча США обещают и в дальнейшем оказывать давление на Россию
В посольстве США уверяют, что будут продолжать работать с союзниками, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства. О своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины Соединенные Штаты заявили накануне Нормандского саммита.
Соединенные Штаты будут стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией и осуществляет необходимые для развития страны реформы, сообщили в посольстве США в Украине.
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Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов,
– говорится в сообщении.
К слову, начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 миллиарда долларов на поддержку безопасности и других направлений. Помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на высшем уровне.
Что известно о встрече в нормандском формате
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.