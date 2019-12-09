Зеленський і Путін матимуть окрему зустріч у рамках "Нормандії", – росЗМІ

Двостороння зустріч тет-а-тет Президента України Володимира Зеленського та лідера Росії-агресора Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі.

Особиста зустріч президентів також пройде у Єлисейському палаці, пише ТАСС з посиланням на джерело.

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Зустріч Путіна з Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в" нормандському форматі" і спільної прес-конференції чотирьох лідерів,

– сказало джерело.

Водночас зустрічі Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель плануються до початку саміту. Також напередодні переговорів з ними зустрінеться і Зеленський.

Сама зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом). Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45.

Відтак, особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

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Офіційно інформацію про перемовини президентів України та Росії поки не повідомляла жодна зі сторін.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: