Зеленський і Путін матимуть окрему зустріч у рамках "Нормандії", – росЗМІ
Двостороння зустріч тет-а-тет Президента України Володимира Зеленського та лідера Росії-агресора Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі.
Особиста зустріч президентів також пройде у Єлисейському палаці, пише ТАСС з посиланням на джерело.
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Зустріч Путіна з Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в" нормандському форматі" і спільної прес-конференції чотирьох лідерів,
– сказало джерело.
Водночас зустрічі Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель плануються до початку саміту. Також напередодні переговорів з ними зустрінеться і Зеленський.
Сама зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом). Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45.
Відтак, особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.
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Офіційно інформацію про перемовини президентів України та Росії поки не повідомляла жодна зі сторін.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.