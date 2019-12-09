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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський і Путін матимуть окрему зустріч у рамках "Нормандії", – росЗМІ

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      Зеленський і Путін зустрінуться тет-а-тет у Парижі / Колаж 24 Каналу

      Двостороння зустріч тет-а-тет Президента України Володимира Зеленського та лідера Росії-агресора Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі.

      Особиста зустріч президентів також пройде у Єлисейському палаці, пише ТАСС з посиланням на джерело.

      Важливо: Нормандська зустріч у Парижі: чого очікувати від Зеленського та Путіна

      Зустріч Путіна з Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в" нормандському форматі" і спільної прес-конференції чотирьох лідерів,
      – сказало джерело.

      Водночас зустрічі Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель плануються до початку саміту. Також напередодні переговорів з ними зустрінеться і Зеленський.

      Сама зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом). Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45.

      Відтак, особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

      Цікаво: Зеленський провів закрите засідання РНБО щодо нормандської зустрічі: результати

      Офіційно інформацію про перемовини президентів України та Росії поки не повідомляла жодна зі сторін.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Новини Франції Україна – Росія
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