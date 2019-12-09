17:49
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Невигідні умови для українців у Мінських домовленостях: завдання для Зеленського

      960 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Фото з сайту Офісу Президента

      Еммануель Макрон та Ангела Меркель будуть грати на боці Мінських домовленостей. Проте угоді, в рамках якої все це відбувається, приділяють замало уваги.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив політичний оглядач Дмитро Литвин.

      Важливо: Хто поїхав на зустріч у нормандському форматі від України: список

      Він розповів, що головне завдання Зеленського під час нормандської зустрічі – спробувати якось переосмислити ті Мінські домовленості, які існують. Популярно казати про "червоні лінії Зеленського", що він немає їх перейти, аби не зробити зради. Але насправді усі "червоні лінії" вони вже перейдені в Мінських домовленостях. Там є дуже погані речі для України.

      Безумовна амністія для усіх учасників війни, включаючи з бойовиками. От ми зараз говоримо, що амністії не буде для того, хто скоював тяжкі злочини. Але Мінські домовленості вони пропонують безумовну амністію,
      – заявив Дмитро Литвин.

      Він додав, що ще є питання про кордон. Зеленський повідомив, що треба, щоб у момент виборів на тих територіях, кордон був під контролем України. Але Мінські домовленості чітко фіксують, що Україна починає отримувати контроль над кордоном у перший день після виборів та після політичного врегулювання. Тобто кордон це останній пункт.

      "Мінські домовленості так написані, що вони дуже не зручні для України. Може, Меркель більше, а Макрона менше будуть наполягати не в тому, щоб підіграти Путіну чи підіграти Україні. А в тому, щоб оця домовленість, як єдина домовленість, яка існує між Україною та Путіним, – спрацювала", – заявив Литвин.

      Меркель та Макрон
      Меркель та Макрон

      Політичний оглядач розповів, що Зеленському треба буде переконати європейців у тому, що ці Мінські домовленості не такі хороші, як вони думають.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
      Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх": у Росії назвали терміни проведення
      сьогодні
      6141
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Володимир Путін Ангела Меркель Еммануель Макрон Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Новини Росії Новини Франції Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:14 Від 2014 і до сьогодні: чим запам'яталася кожна з нормандських зустрічей
      Анна Брикова 158
      сьогодні , 16:30 Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського
      Анна Калюжна 300
      сьогодні , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 447
      сьогодні , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 2332
      сьогодні , 15:04 Анбандлінг в Україні: що означає та як працює
      Наталія Пристанська 364
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук