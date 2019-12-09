Невигідні умови для українців у Мінських домовленостях: завдання для Зеленського
Еммануель Макрон та Ангела Меркель будуть грати на боці Мінських домовленостей. Проте угоді, в рамках якої все це відбувається, приділяють замало уваги.
Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив політичний оглядач Дмитро Литвин.
Важливо: Хто поїхав на зустріч у нормандському форматі від України: список
Він розповів, що головне завдання Зеленського під час нормандської зустрічі – спробувати якось переосмислити ті Мінські домовленості, які існують. Популярно казати про "червоні лінії Зеленського", що він немає їх перейти, аби не зробити зради. Але насправді усі "червоні лінії" вони вже перейдені в Мінських домовленостях. Там є дуже погані речі для України.
Безумовна амністія для усіх учасників війни, включаючи з бойовиками. От ми зараз говоримо, що амністії не буде для того, хто скоював тяжкі злочини. Але Мінські домовленості вони пропонують безумовну амністію,
– заявив Дмитро Литвин.
Він додав, що ще є питання про кордон. Зеленський повідомив, що треба, щоб у момент виборів на тих територіях, кордон був під контролем України. Але Мінські домовленості чітко фіксують, що Україна починає отримувати контроль над кордоном у перший день після виборів та після політичного врегулювання. Тобто кордон це останній пункт.
"Мінські домовленості так написані, що вони дуже не зручні для України. Може, Меркель більше, а Макрона менше будуть наполягати не в тому, щоб підіграти Путіну чи підіграти Україні. А в тому, щоб оця домовленість, як єдина домовленість, яка існує між Україною та Путіним, – спрацювала", – заявив Литвин.
Меркель та Макрон
Політичний оглядач розповів, що Зеленському треба буде переконати європейців у тому, що ці Мінські домовленості не такі хороші, як вони думають.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.