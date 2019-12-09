Невигідні умови для українців у Мінських домовленостях: завдання для Зеленського

Еммануель Макрон та Ангела Меркель будуть грати на боці Мінських домовленостей. Проте угоді, в рамках якої все це відбувається, приділяють замало уваги.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив політичний оглядач Дмитро Литвин.

Важливо: Хто поїхав на зустріч у нормандському форматі від України: список

Він розповів, що головне завдання Зеленського під час нормандської зустрічі – спробувати якось переосмислити ті Мінські домовленості, які існують. Популярно казати про "червоні лінії Зеленського", що він немає їх перейти, аби не зробити зради. Але насправді усі "червоні лінії" вони вже перейдені в Мінських домовленостях. Там є дуже погані речі для України.

Безумовна амністія для усіх учасників війни, включаючи з бойовиками. От ми зараз говоримо, що амністії не буде для того, хто скоював тяжкі злочини. Але Мінські домовленості вони пропонують безумовну амністію,

– заявив Дмитро Литвин.

Він додав, що ще є питання про кордон. Зеленський повідомив, що треба, щоб у момент виборів на тих територіях, кордон був під контролем України. Але Мінські домовленості чітко фіксують, що Україна починає отримувати контроль над кордоном у перший день після виборів та після політичного врегулювання. Тобто кордон це останній пункт.

"Мінські домовленості так написані, що вони дуже не зручні для України. Може, Меркель більше, а Макрона менше будуть наполягати не в тому, щоб підіграти Путіну чи підіграти Україні. А в тому, щоб оця домовленість, як єдина домовленість, яка існує між Україною та Путіним, – спрацювала", – заявив Литвин.



Меркель та Макрон

Політичний оглядач розповів, що Зеленському треба буде переконати європейців у тому, що ці Мінські домовленості не такі хороші, як вони думають.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: