Невыгодные условия для украинцев в Минских договоренностях: задача для Зеленского

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут играть на стороне Минских договоренностей. Однако сделке, в рамках которой все это происходит, уделяют мало внимания.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил политический обозреватель Дмитрий Литвин.

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Он рассказал, что главная задача Зеленского во время нормандской встречи – попытаться как-то переосмыслить те Минские договоренности, которые существуют. Популярно говорить о "красных линиях Зеленского", что он не должен их перейти, чтобы не совершить измену. Но на самом деле все "красные линии" они уже пройдены в Минских договоренностях. Там есть очень плохие вещи для Украины.

Безусловная амнистия для всех участников войны, включительно с боевиками. Вот мы сейчас говорим, что амнистии не будет для тех, кто совершал тяжкие преступления. Но Минские договоренности они предлагают безусловную амнистию,

– заявил Дмитрий Литвин.

Он добавил, что еще есть вопросы о границе. Зеленский сообщил, что надо, чтобы в момент выборов на тех территориях, граница была под контролем Украины. Но Минские договоренности четко фиксируют, что Украина начинает получать контроль над границей в первый день после выборов и после политического урегулирования. То есть граница это последний пункт.

"Минские договоренности так написаны, что они очень не удобны для Украины. Может, Меркель больше, а Макрон меньше будут настаивать не на том, чтобы подыграть Путину или подыграть Украины. А на том, чтобы эта договоренность, как единственная договоренность, которая существует между Украиной и Путиным, – сработала", – заявил Литвин.



Меркель и Макрон

Политический обозреватель рассказал, что Зеленскому надо будет убедить европейцев в том, что эти Минские договоренности не так хороши, как они думают.

Что известно о встрече в "нормандском формате"