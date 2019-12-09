Невыгодные условия для украинцев в Минских договоренностях: задача для Зеленского
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут играть на стороне Минских договоренностей. Однако сделке, в рамках которой все это происходит, уделяют мало внимания.
Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил политический обозреватель Дмитрий Литвин.
Важно: Кто поехал на встречу в нормандском формате от Украины: список
Он рассказал, что главная задача Зеленского во время нормандской встречи – попытаться как-то переосмыслить те Минские договоренности, которые существуют. Популярно говорить о "красных линиях Зеленского", что он не должен их перейти, чтобы не совершить измену. Но на самом деле все "красные линии" они уже пройдены в Минских договоренностях. Там есть очень плохие вещи для Украины.
Безусловная амнистия для всех участников войны, включительно с боевиками. Вот мы сейчас говорим, что амнистии не будет для тех, кто совершал тяжкие преступления. Но Минские договоренности они предлагают безусловную амнистию,
– заявил Дмитрий Литвин.
Он добавил, что еще есть вопросы о границе. Зеленский сообщил, что надо, чтобы в момент выборов на тех территориях, граница была под контролем Украины. Но Минские договоренности четко фиксируют, что Украина начинает получать контроль над границей в первый день после выборов и после политического урегулирования. То есть граница это последний пункт.
"Минские договоренности так написаны, что они очень не удобны для Украины. Может, Меркель больше, а Макрон меньше будут настаивать не на том, чтобы подыграть Путину или подыграть Украины. А на том, чтобы эта договоренность, как единственная договоренность, которая существует между Украиной и Путиным, – сработала", – заявил Литвин.
Меркель и Макрон
Политический обозреватель рассказал, что Зеленскому надо будет убедить европейцев в том, что эти Минские договоренности не так хороши, как они думают.
Что известно о встрече в "нормандском формате"
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.