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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Хто поїхав на зустріч у нормандському форматі від України: список

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      Відомо, хто поїхав на зустріч у нормандському форматі / Getty images

      Зустріч у нормандському форматі відбудеться вже сьогодні, 9 грудня, у Парижі. Відомий весь список української делегації.

      Спершу президент зустрінеться із французьким лідером Еммануелем Макроном, потім побачиться з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, вже після цього "нормандська четвірка" збереться разом на спільному саміті.

      Важливо: Нормандська зустріч: усе, що важливо знати

      Кирило Тимошенко у коментарі "Громадському" озвучив весь список української делегації у Франції.

      Українська делегація у нормандському форматі: список

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

      Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;

      Глава Служби безпеки України Іван Баканов;

      Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;

      Перший помічник президента Сергій Шефір;

      Помічник президента Андрій Єрмак;

      Радник президента Руслан Демченко;

      Глава Офісу Президента Андрій Богдан;

      Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко;

      Заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк;

      Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовка;

      Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

      Сама зустріч "нормандської четвірки" відбудеться о 17 годині (за Києвом). Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Перша особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

      Всі новини про зустріч у нормандському форматі – читайте за посиланням.

      Зауважимо, що українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Кремль довго її відтягував, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

      Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі:

      • розведення військ;
      • обмін полоненими;
      • текст формули Штайнмаєра;
      • Крим.

      Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      До теми: Зустріч Зеленського та Путіна: Оржель та Вітренко можуть брати участь

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Андрій Єрмак Сергій Шефір Руслан Хомчак Іван Баканов Олексій Оржель Арсен Аваков Вадим Пристайко Україна – Росія Новини Франції Нормандський формат Нормандська зустріч 2019
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