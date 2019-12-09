Хто поїхав на зустріч у нормандському форматі від України: список
Зустріч у нормандському форматі відбудеться вже сьогодні, 9 грудня, у Парижі. Відомий весь список української делегації.
Спершу президент зустрінеться із французьким лідером Еммануелем Макроном, потім побачиться з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, вже після цього "нормандська четвірка" збереться разом на спільному саміті.
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Кирило Тимошенко у коментарі "Громадському" озвучив весь список української делегації у Франції.
Українська делегація у нормандському форматі: список
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;
Глава Служби безпеки України Іван Баканов;
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;
Перший помічник президента Сергій Шефір;
Помічник президента Андрій Єрмак;
Радник президента Руслан Демченко;
Глава Офісу Президента Андрій Богдан;
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко;
Заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк;
Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовка;
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Сама зустріч "нормандської четвірки" відбудеться о 17 годині (за Києвом). Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Перша особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.
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Зауважимо, що українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Кремль довго її відтягував, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі:
- розведення військ;
- обмін полоненими;
- текст формули Штайнмаєра;
- Крим.
Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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