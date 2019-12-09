Хто поїхав на зустріч у нормандському форматі від України: список

Зустріч у нормандському форматі відбудеться вже сьогодні, 9 грудня, у Парижі. Відомий весь список української делегації.

Спершу президент зустрінеться із французьким лідером Еммануелем Макроном, потім побачиться з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, вже після цього "нормандська четвірка" збереться разом на спільному саміті.

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Кирило Тимошенко у коментарі "Громадському" озвучив весь список української делегації у Франції.

Українська делегація у нормандському форматі: список

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;

Глава Служби безпеки України Іван Баканов;

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;

Перший помічник президента Сергій Шефір;

Помічник президента Андрій Єрмак;

Радник президента Руслан Демченко;

Глава Офісу Президента Андрій Богдан;

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко;

Заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк;

Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовка;

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Сама зустріч "нормандської четвірки" відбудеться о 17 годині (за Києвом). Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Перша особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

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Зауважимо, що українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Кремль довго її відтягував, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі:

розведення військ;

обмін полоненими;

текст формули Штайнмаєра;

Крим.

Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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