Кто поехал на встречу в нормандском формате от Украины: список

Встреча в нормандском формате состоится уже сегодня, 9 декабря, в Париже. Известен весь список украинской делегации.

Сначала президент встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, затем увидится с немецкой канцлером Ангелой Меркель, уже после этого "нормандская четверка" соберется вместе на совместном саммите.

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Кирилл Тимошенко в комментарии "Громадскому" озвучил весь список украинской делегации во Франции.

Украинская делегация в нормандском формате: список

Министр иностранных дел Вадим Пристайко;

Министр внутренних дел Арсен Аваков;

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

Первый помощник президента Сергей Шефир;

Помощник президента Андрей Ермак;

Советник президента Руслан Демченко;

Глава Офиса Президента Андрей Богдан;

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко;

Заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк;

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовка;

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Сама встреча "нормандской четверки" состоится в 17 часов (по Киеву). После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Первая личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

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Заметим, что украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Кремль долго ее оттягивал, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи:

разведения войск;

обмен пленными;

текст формулы Штайнмайера;

Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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