Встреча Зеленского и Путина: Оржель и Витренко могут участвовать

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав президентской делегации в Париже.

Они могут участвовать в двусторонних переговорах, об этом сказал заместитель председателя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга 9 декабря.

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Двусторонняя встреча тет-а-тет президента Владимира Зеленского и лидера страны-агрессора Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате.

Что касается делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются,

– сказал он.

В то же время с российской стороны участие примут глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак, пишут российские СМИ.

Сама встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву). После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Первая личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.

Встреча в нормандском формате: основное

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

На последних газовых переговорах 6 декабря Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. В то же время в "Нафтогазе" понимают, что некоторые страны ЕС будут давить на Украину для того, чтобы она заключила договор о транзите российского газа на условиях России.

На каком этапе газовые переговоры между Украиной и Россией?

Они продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.



Кроме трехсторонних переговоров, участниками которых является Украина, Россия и Еврокомиссия, состоялись еще двусторонние переговоры. Так, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.



Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.