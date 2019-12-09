Встреча Зеленского и Путина: Оржель и Витренко могут участвовать
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав президентской делегации в Париже.
Они могут участвовать в двусторонних переговорах, об этом сказал заместитель председателя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга 9 декабря.
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Двусторонняя встреча тет-а-тет президента Владимира Зеленского и лидера страны-агрессора Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате.
Что касается делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются,
– сказал он.
В то же время с российской стороны участие примут глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак, пишут российские СМИ.
Сама встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже в 17 часов (по Киеву). После этого лидеры дадут совместный брифинг журналистам – в 18:45. Первая личная встреча Зеленского и Путина, скорее всего, пройдет поздно вечером.
Встреча в нормандском формате: основное
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
На последних газовых переговорах 6 декабря Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. В то же время в "Нафтогазе" понимают, что некоторые страны ЕС будут давить на Украину для того, чтобы она заключила договор о транзите российского газа на условиях России.
На каком этапе газовые переговоры между Украиной и Россией?
Они продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.
Кроме трехсторонних переговоров, участниками которых является Украина, Россия и Еврокомиссия, состоялись еще двусторонние переговоры. Так, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.
Сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.