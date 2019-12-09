Зустріч Зеленського та Путіна: Оржель та Вітренко можуть брати участь

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики і захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель входять до складу президентської делегації у Парижі.

Вони можуть брати участь у двосторонніх переговорах, про це сказав заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час брифінгу 9 грудня.

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Двостороння зустріч тет-а-тет президента Володимира Зеленського та лідера країни-агресора Володимира Путіна відбудеться після завершення переговорів у нормандському форматі.

Щодо делегації, знаю, що є питання щодо газу і так далі. У складі делегації є пан Оржель і пан Вітренко. При необхідності вони будуть брати участь в обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються,

– сказав він.

Водночас з російської сторони участь візьмуть глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Росії Олександр Новак, пишуть російські ЗМІ.

Сама зустріч "нормандської четвірки" пройде у Парижі о 17 годині (за Києвом). Після цього лідери дадуть спільний брифінг журналістам – о 18:45. Перша особиста зустріч Зеленського та Путіна, найімовірніше, пройде пізно ввечері.

Зустріч у нормандському форматі: основне

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

На останніх газових перемовинах 6 грудня Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки "Газпром" включає це в "пакет" для переговорів щодо транзиту. Водночас у "Нафтогазі" розуміють, що деякі країни ЄС будуть тиснути на Україну для того, аби вона уклала договір про транзит російського газу на умовах Росії.

На якому етапі газові переговори між Україною та Росією? Вони тривають. Договір мають укласти вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.



Окрім тристоронніх переговорів, учасниками яких є Україна, Росія та Єврокомісія, відбулися ще двосторонні перемовини. Так, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.



Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.