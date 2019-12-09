Від 2014 і до сьогодні: чим запам'яталася кожна з нормандських зустрічей

Від початку російського вторгнення в Україну "нормандська четвірка" збиралася п'ять разів. Узгоджували і дорожні карти з мирного урегулювання, запрошували й проросійських бойовиків. Втім, усі домовленості найчастіше залишались деклараціями на папері і гучними заголовками у ЗМІ. Чим запам'ятались усі попередні нормадські зустрічі – читайте далі.

Бенувіль (Нормандія), 6 червня 2014

6 червня 2014 року відбулася перша зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

Важливо! Нормандська зустріч: усе, що важливо знати

У французькій Нормандії відзначали 70 річницю відкриття другого фронту під час Другої світової війни. Ідея влаштувати невеликі перемови спала на думку президенту Франції Франсуа Олланду та німецькій канцлерці Ангелі Меркель.



Перша зустріч у нормандському форматі

Такі зустрічі лідерів чотирьох країн охрестили нормандським форматом. Результат першої став декларативним. Хоч якось домовитись лідери змогли у вересні – підписали перший Мінський протокол, який, до речі, не виконували.

Хто відвідав? Петро Порошенко(президент України), Володимир Путін(президент РФ), Франсуа Олланд (президент Франції) та Ангела Меркель (канцлерка Німеччини).

Мілан, 16 жовтня 2014

У жовтні 2014 року на 10 саміті форуму "Азія-Європа" в Мілані відбулася друга зустріч. "Сніданок без сніданку" тривав приблизно дві години, але ніхто не випив ані філіжанки кави. Обговорювали Мінський протокол і українсько-російські газові питання.



За круглим столом було вісім учасників

Запам'яталась зустріч Володимиром Путіним у навушниках – єдиним лідером, який потребував перекладача, і другим рукостисканням Петра Порошенка з тим самим очільником Кремля.

Останнє викликало неабиякий резонанс, адже країни воюють. За два місяці, в грудні 2014 року, відбувся великий обмін: 150 українських заручників обміняли на 222 сепаратиста.

Мінськ, 11-12 лютого 2015

Третя нормандська зустріч вирізнилась комплексним підходом. У лютому 2015 року в Мінську одночасно засідали лідери України, Росії, Німеччини та Франції й Тристороння контактна група.



На саміті були підписані другі Мінські домовленості

16 годин обговорювали вже другі Мінські угоди, які й підписали. Зустріч відвідав й президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Париж, 2 жовтня 2015

У жовтні 2015 року в Парижі лідери зібрались на четверту нормандську зустріч. Кілька годин засідали за зачиненими дверима Єлисейського палацу: обговорювали місцеві вибори в ОРДЛО і доступ місії ОБСЄ до східного українсько-російського кордону.



Зустріч в нормандському форматі у Парижі

Опісля Путін та Порошенко по черзі, без коментарів, залишили переговорну залу. Вибори в ОРДЛО, до речі, перенесли.

Берлін, 19 жовтня 2016

П'ята нормандська зустріч відбулася ще за рік. У ніч на 20 жовтня 2016 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії знову засідали за зачиненими дверима. Цього разу в Берліні.



Остання нормандська зустріч за участі Порошенка

Україна надала докази ескалації конфлікту і наполягала на припиненні вогню. Росія ж продовжувала займати сторону бойовиків, не даючи жодних гарантій. Тоді Порошенко підвищив голос і сказав Путіну фразу, яка стала заголовком вечірніх новин: "Ти просто перестань стріляти!".

Зверніть увагу! Після Берліну російський президент Володимир Путін відмовився брати участь в наступній зустрічі нормандського формату – аж на три роки.

Париж, 9 грудня 2019

У межах цієї зустрічі вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.

Дивіться відео: Нормандська зустріч – розпочались переговори Зеленського з Макроном

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки". Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.



Зеленський вже прибув на саміт у нормандському форматі в Парижі

Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.