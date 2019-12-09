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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Підхід до переговорів Зеленського та Порошенка відрізняється: пояснення експерта

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      Нормандська зустріч 2019 / gettyimages

      З Володимиром Зеленським на переговори до Франції поїхала велика команда, яка буде йому допомагати.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав політичний оглядач Дмитро Литвин, зазначивши, що це дуже відрізняє його від Петра Порошенка.

      "П’ятий президент завжди думав, що він найкращий дипломат, політик, банкір та військовий. І у нього на переговорах був прессекретар та, можливо, Костянтин Єлисеєв – його помічник із зовнішніх справ", – наголосив експерт.

      Читайте також: Нормандська зустріч: усе, що важливо знати

      А разом із Зеленським поїхала величезна делегація – майже весь Офіс Президента поїхав. Також Арсен Аваков, голова Генштабу – всі поїхали, – прокоментував Дмитро Литвин.

      "Підхід до переговорів у Зеленського дещо інший. Він не вважає, що все добре знає, відчуває та розбирається і буде звертатися до своїх помічників. Саме в цьому може бути запобіжник того, що помилок буде менше. Якщо Зеленський втомиться, то буде той, хто ще не втомився", – підсумував політичний оглядач.

      Повний список тих, хто поїхав із Зеленським на переговори – читайте тут.

      Зустріч у нормандському форматі: що про це відомо

      • У її межах вперше зустрінуться Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Володимир Зеленський Петро Порошенко
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