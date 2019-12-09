Підхід до переговорів Зеленського та Порошенка відрізняється: пояснення експерта

З Володимиром Зеленським на переговори до Франції поїхала велика команда, яка буде йому допомагати.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав політичний оглядач Дмитро Литвин, зазначивши, що це дуже відрізняє його від Петра Порошенка.

"П’ятий президент завжди думав, що він найкращий дипломат, політик, банкір та військовий. І у нього на переговорах був прессекретар та, можливо, Костянтин Єлисеєв – його помічник із зовнішніх справ", – наголосив експерт.

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А разом із Зеленським поїхала величезна делегація – майже весь Офіс Президента поїхав. Також Арсен Аваков, голова Генштабу – всі поїхали, – прокоментував Дмитро Литвин.

"Підхід до переговорів у Зеленського дещо інший. Він не вважає, що все добре знає, відчуває та розбирається і буде звертатися до своїх помічників. Саме в цьому може бути запобіжник того, що помилок буде менше. Якщо Зеленський втомиться, то буде той, хто ще не втомився", – підсумував політичний оглядач.

Повний список тих, хто поїхав із Зеленським на переговори – читайте тут.

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