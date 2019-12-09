Подход к переговорам Зеленского и Порошенко отличается: объяснение эксперта

С Владимиром Зеленским на переговоры во Францию поехала большая команда, которая будет ему помогать.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политический обозреватель Дмитрий Литвин, отметив, что это очень отличает его от Петра Порошенко.

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"Пятый президент всегда думал, что он лучший дипломат, политик, банкир и военный. И у него на переговорах был пресс-секретарь и, возможно, Константин Елисеев – его помощник по внешним делам", – подчеркнул эксперт.

А вместе с Зеленским поехала огромная делегация- – почти весь Офис Президента поехал. Также Арсен Аваков, глава Генштаба – все поехали,

– прокомментировал Дмитрий Литвин.

"Подход к переговорам у Зеленского несколько иной. Он не считает, что все хорошо знает, чувствует и разбирается, и будет обращаться к своим помощникам. Именно в этом может быть предохранитель того, что ошибок будет меньше. Если Зеленский устанет, то будет тот, кто еще не устал", – подытожил политический обозреватель.

Полный список тех, кто поехал с Зеленским на переговоры – читайте здесь.

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