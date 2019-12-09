Подход к переговорам Зеленского и Порошенко отличается: объяснение эксперта
С Владимиром Зеленским на переговоры во Францию поехала большая команда, которая будет ему помогать.
Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политический обозреватель Дмитрий Литвин, отметив, что это очень отличает его от Петра Порошенко.
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"Пятый президент всегда думал, что он лучший дипломат, политик, банкир и военный. И у него на переговорах был пресс-секретарь и, возможно, Константин Елисеев – его помощник по внешним делам", – подчеркнул эксперт.
А вместе с Зеленским поехала огромная делегация- – почти весь Офис Президента поехал. Также Арсен Аваков, глава Генштаба – все поехали,
– прокомментировал Дмитрий Литвин.
"Подход к переговорам у Зеленского несколько иной. Он не считает, что все хорошо знает, чувствует и разбирается, и будет обращаться к своим помощникам. Именно в этом может быть предохранитель того, что ошибок будет меньше. Если Зеленский устанет, то будет тот, кто еще не устал", – подытожил политический обозреватель.
Полный список тех, кто поехал с Зеленским на переговоры – читайте здесь.
Встреча в нормандском формате: что об этом известно
- В ее рамках впервые встретятся Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.