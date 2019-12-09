Нормандская встреча: начались переговоры Зеленского с Меркель – видео

Начался нормандский саммит, участие в котором 9 декабря 2019 года во Франции принимают лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

Как проходит нормандский саммит

Нормандская встреча: все, что важно знать

Зеленский уже прибыл на саммит в нормандском формате в Елисейский дворец в Париже. Там его на лестнице встретил Макрон. Политики поздоровались и зашли в помещение для проведения переговоров. После разговора с Макроном Зеленский встретится с Меркель.

Когда Зеленский заходил во дворец, неизвестные на русском языке выкрикивали, приедет ли он в Москву на 9 мая, как Макрон.

Зеленский садится в авто перед поездкой в Елисейский дворец: видео

Заметим, что в составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли: глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Путин тоже уже прибыл на своем самолете в Париж. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин прилетел в Париж на саммит в нормандском формате pic.twitter.com/BAWjHsytK1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 грудня 2019 р.

Также известно, что в делегацию Путина вошли:

министр энергетики России Александр Новак;

глава правления "Газпрома" Алексей Миллер;

помощник президента РФ Юрий Ушаков;

помощник президента РФ Владислав Сурков.

Канцлер Германии Ангела Меркель также уже прибыла на место встречи "нормандской четверки", поэтому саммит начнется уже вскоре.



Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец в Париже/ Скриншот из онлайн-трансляции

Переговоры Зеленского и Макрона

Владимир Зеленский общался с Эммануэлем Макроном 30 минут. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных для наработки видения касаемо завершения войны на Донбассе.

Эммануэль Макрон ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

Сейчас Владимир Зеленский проводит переговоры с Ангелой Меркель.

Какие вопросы Зеленский планировал поднять на саммите

Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопрос разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.

Зеленский хотел договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в плену у ОРДЛО остаются 227 украинсцев, а в России – еще 115.

Президент Украины анонсировал, что будет требовать на саммите, чтобы будущие местные выборы в ОРДЛО состоялись согласно украинскому законодательству, а границы были под контролем государства. При этом еще до выборов с оккупированных территорий должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования.

Насчет Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.

Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа. В частности, что Путин будет шантажировать Украину, ведь предыдущий контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря, а заключение нового проходит с трудностями.