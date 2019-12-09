Нормандская встреча: начались переговоры Зеленского с Меркель – видео
Начался нормандский саммит, участие в котором 9 декабря 2019 года во Франции принимают лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.
Как проходит нормандский саммит
Нормандская встреча: все, что важно знать
Зеленский уже прибыл на саммит в нормандском формате в Елисейский дворец в Париже. Там его на лестнице встретил Макрон. Политики поздоровались и зашли в помещение для проведения переговоров. После разговора с Макроном Зеленский встретится с Меркель.
Когда Зеленский заходил во дворец, неизвестные на русском языке выкрикивали, приедет ли он в Москву на 9 мая, как Макрон.
Зеленский садится в авто перед поездкой в Елисейский дворец: видео
Заметим, что в составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли: глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
Путин тоже уже прибыл на своем самолете в Париж. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.
Также известно, что в делегацию Путина вошли:
- министр энергетики России Александр Новак;
- глава правления "Газпрома" Алексей Миллер;
- помощник президента РФ Юрий Ушаков;
- помощник президента РФ Владислав Сурков.
Канцлер Германии Ангела Меркель также уже прибыла на место встречи "нормандской четверки", поэтому саммит начнется уже вскоре.
Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец в Париже/ Скриншот из онлайн-трансляции
Переговоры Зеленского и Макрона
Владимир Зеленский общался с Эммануэлем Макроном 30 минут. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных для наработки видения касаемо завершения войны на Донбассе.
Эммануэль Макрон ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.
Сейчас Владимир Зеленский проводит переговоры с Ангелой Меркель.
Какие вопросы Зеленский планировал поднять на саммите
Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопрос разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.
Зеленский хотел договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в плену у ОРДЛО остаются 227 украинсцев, а в России – еще 115.
Президент Украины анонсировал, что будет требовать на саммите, чтобы будущие местные выборы в ОРДЛО состоялись согласно украинскому законодательству, а границы были под контролем государства. При этом еще до выборов с оккупированных территорий должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования.
Насчет Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.
Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа. В частности, что Путин будет шантажировать Украину, ведь предыдущий контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря, а заключение нового проходит с трудностями.