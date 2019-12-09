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      Нормандская встреча: начались переговоры Зеленского с Меркель – видео

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      Начался нормандский саммит / president.gov.ua

      Начался нормандский саммит, участие в котором 9 декабря 2019 года во Франции принимают лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

      Как проходит нормандский саммит

      Нормандская встреча: все, что важно знать

      Зеленский уже прибыл на саммит в нормандском формате в Елисейский дворец в Париже. Там его на лестнице встретил Макрон. Политики поздоровались и зашли в помещение для проведения переговоров. После разговора с Макроном Зеленский встретится с Меркель.

      Когда Зеленский заходил во дворец, неизвестные на русском языке выкрикивали, приедет ли он в Москву на 9 мая, как Макрон.

      Зеленский садится в авто перед поездкой в Елисейский дворец: видео

      Заметим, что в составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли: глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава МИД Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

      Путин тоже уже прибыл на своем самолете в Париж. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.

      Также известно, что в делегацию Путина вошли:

      • министр энергетики России Александр Новак;
      • глава правления "Газпрома" Алексей Миллер;
      • помощник президента РФ Юрий Ушаков;
      • помощник президента РФ Владислав Сурков.

      Канцлер Германии Ангела Меркель также уже прибыла на место встречи "нормандской четверки", поэтому саммит начнется уже вскоре.

      меркель нормандський формат
      Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец в Париже/ Скриншот из онлайн-трансляции

      Переговоры Зеленского и Макрона

      Владимир Зеленский общался с Эммануэлем Макроном 30 минут. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных для наработки видения касаемо завершения войны на Донбассе.

      Эммануэль Макрон ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров.

      Сейчас Владимир Зеленский проводит переговоры с Ангелой Меркель.

      Какие вопросы Зеленский планировал поднять на саммите

      Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопрос разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.

      Зеленский хотел договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в плену у ОРДЛО остаются 227 украинсцев, а в России – еще 115.

      Президент Украины анонсировал, что будет требовать на саммите, чтобы будущие местные выборы в ОРДЛО состоялись согласно украинскому законодательству, а границы были под контролем государства. При этом еще до выборов с оккупированных территорий должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования.

      Насчет Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.

      Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа. В частности, что Путин будет шантажировать Украину, ведь предыдущий контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря, а заключение нового проходит с трудностями.

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      Автор: Ирина Кошанская, Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин Украина – Россия Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Ангела Меркель Новости Франции Новости России Война на Донбассе Оккупированные территории Пророссийские боевики
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