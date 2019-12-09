Зеленский и Путин поговорили тет-а-тет в Париже: видео

В Париже состоялась двусторонняя встреча между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. После окончания переговоров последний заявил, что все прошло "по-деловому".

Телеграмм-канал "Klymenko Time" опубликовал видео, на котором Владимир Путин шел сразу после переговоров.

К слову: В нормандской встрече сделали перерыв для отдельного разговора Зеленского с Путиным

После встречи российский президент рассказал, что разговор с Владимиром Зеленским прошел хорошо и в целом он остался доволен.

По плану, после двусторонней встречи должна продолжиться "встреча четырех", а уже после будет совместный брифинг Зеленского, Путина, Макрона и Меркель.

"Европейская правда" сообщает, что президенты Украины и России имели возможность пообщаться только вдвоем в течение 10-15 минут. В общем же встреча длилась более часа.

В другой части встречи одним из ключевых вопросов была тема транзита газа, а кроме президентов задействованы в ней были представители обеих стран в энергетической сфере:

Юрий Витренко – "Нафтогаз";

Алексей Миллер – "Газпром";

Алексей Оржель – Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Алексей Новак – Министерство энергетики России.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков тоже поделился хорошими впечатлениями от переговоров, подчеркнув, что Президент Украины Владимир Зеленский уверенно держит позиции и "никакой измены нет".

Владимир Путин после переговоров с Владимиром Зеленским: смотрите видео

Какие вопросы Зеленский планировал обсудить на саммите

Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопрос разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.

Зеленский хотел договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года. По последним данным, в плену у ОРДЛО остаются 227 украинцев, а в России – еще 115.

Президент Украины анонсировал, что будет требовать на саммите, чтобы будущие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства. При этом еще до выборов с оккупированных территорий должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования.

Зеленский обещал предложить новый формат по Крыму. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.

Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа. В частности, что Путин будет шантажировать Украину, ведь предыдущий контракт о транзите газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря, а заключение нового продолжается с трудностями.