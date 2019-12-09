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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх": у Росії назвали терміни проведення

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      Полонених українців невдовзі можуть повернути додому / Ілюстративне фото/polemika,com

      Найімовірніше, ще до кінця 2019 року Україна та Росія проведуть черговий обмін полоненими, який планується у форматі "всіх на всіх". Це може трапитись ближче до дати католицького Різдва – 25 грудня.

      Таку заяву зробив глава Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, передає інформагентство "Интерфакс". Слід зауважити, що Чеснаков є прибічником та активним учасником команди Владислава Суркова – "правої руки Путіна" на Донбасі.

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      Обмін всіх встановлених на всіх встановлених – так, цілком можливо, за цією формулою можна чекати (обміну – 24 канал) до кінця року, ближче до Різдва,
      – зазначив він.


      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

      Про те, що під час саміту "нормандської четвірки" він збирається говорити про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" раніше казав сам Зеленський.

      До цього у Кремлі заявляли, що переговори щодо цього питання перебувають на фінальному етапі, щоправда, називали інший формат – 250 на 100. Україна начебто мала б передати Росії аж 250 затриманих зі свого боку.

      Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Україна – Росія Нормандська зустріч 2019 Обмін полоненими Українці в полоні РФ
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