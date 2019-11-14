Пристайко про новий обмін полоненими: Над цим працюємо кожен Божий день
Є три групи людей, яких окупанти незаконно утримують у полоні. Одні ув’язнені – в анексованому Криму, інші – на непідконтрольному Донбасі, треті – безпосередньо у Росії. Дипломати зараз активно працюють над підготовкою нового обміну, в рамках якого цих людей вдасться звільнити з полону.
Над питанням працюють: мінська група, адвокати, гуманітарні та волонтерські, неурядові організації. Про це в інтерв’ю BBC розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
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Я спеціально не хочу входити в деталі, бо кожна з трьох груп (утримуваних окупантами осіб – 24 канал) обмінюється на певну кількість з того боку, яких росіяни хотіли б отримати з території України. Є група людей, які над цим працюють кожен Божий день,
– уточнив глава МЗС.
Водночас, наймасштабнішим він називає саме обмін 2016 року та каже: після нього реалізація обміну "всіх на всіх" може бути зроблена за один раз.
Скільки українців залишаються у полоні Кремля/ інфографіка 24 каналу
Увага! Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік заявив, що Україна і Росія готують "великий обмін" утримуваними особами. За даними СБУ, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 227 українців, безвісти зниклими вважаються 257 осіб.
Що відомо про попередній обмін полоненими? Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
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