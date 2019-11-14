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      Пристайко о новом обмен пленными: Над этим работаем каждый Божий день

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Getty images

      Есть три группы людей, которых оккупанты незаконно удерживают в плену. Одни заключенные – в аннексированном Крыму, другие – на неподконтрольном Донбассе, третьи – непосредственно в России. Дипломаты сейчас активно работают над подготовкой нового обмена, в рамках которого этих людей удастся освободить из плена.

      Над вопросом работают: минская группа, адвокаты, гуманитарные и волонтерские, неправительственные организации. Об этом в интервью BBC рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

      Читайте также: Новый обмен пленными будет не только в сторону России, – Пристайко

      Я специально не хочу входить в детали, потому что каждая из трех групп (удерживаемых оккупантами лиц – 24 канал) обменивается на определенное количество с той стороны, которых россияне хотели бы получить с территории Украины. Есть группа людей, которые над этим работают каждый Божий день,
      – уточнил глава МИД.

      В то же время, самым масштабным он называет именно обмен 2016 года и говорит: после него реализация обмена "всех на всех" может быть сделана за один раз.

      полонені політв'язніСколько украинцев остаются в плену Кремля / инфографика 24 канала

      Внимание! Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что Украина и Россия готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами. По данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 227 украинцев, без вести пропавшими считаются 257 человек.

      Что известно о предыдущем обмене пленными?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ МИД Украины Обмен пленными Вадим Пристайко
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