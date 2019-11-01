Новый обмен пленными будет не только в сторону России, – Пристайко

Новый этап обмена удерживаемыми лицами намного сложнее предыдущего. Он включает как украинских политзаключенных в России, так и заложников, которых незаконно удерживают боевики на оккупированных территориях.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве заявил, что подготовкой к новому этапу обмена занимается "сложная группа людей". В нее входят люди из разных органов, включая правозащитников, омбудсвумен Людмилу Денисову, представителей СБУ и т.п.

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Глава МИД добавил, что не хочет углубляться в детали предстоящего обмена, ведь каждое лишнее слово может сорвать его.

Сейчас украинская сторона готовит и согласовывает списки удерживаемых лиц, которые могут вскоре вернуться на родину.

Я не хочу далеко углубляться, потому что мы можем сорвать этот очень сложный этап. В отличие от предыдущего этапа, этот этап включает различные группы людей, и обмен будет происходить в разные стороны – есть Россия, есть временно оккупированные территории. Дайте нам немного времени для того, чтобы мы могли сделать списки и согласовать их. Каждое сказанное слово может оставить кого-то за решеткой,

– отметил Пристайко.

Также министр отметил, что не видел в списках на обмен "харьковских террористов".

Харьковские террористы – Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. Их подозревают в организации теракта во время мирного Марша единства, который произошел в Харькове в феврале 2015 года. Тогда от взрыва погибли четыре человека, еще девять были травмированы.

Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала