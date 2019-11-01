Новий обмін полоненими буде не тільки в сторону Росії, – Пристайко

Новий етап обміну утримуваними особами набагато складніший за попередній. Він включає як українських політв’язнів у Росії, так і заручників, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві наголосив, що підготовкою до нового етапу обміну займається "складна група людей". До неї входять люди з різних органів, включаючи правозахисників, омбудсвумена Людмилу Денісову, представників СБУ тощо.

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Глава МЗС додав, що не хоче заглиблюватись в деталі майбутнього обміну, адже кожне зайве слово може зірвати його.

Наразі українська сторона готує та погоджує списки утримуваних осіб, які можуть незабаром повернутися на Батьківщину.

Я не хочу далеко заглиблюватись, бо ми можемо зірвати цей дуже складний етап. На відміну від попереднього етапу, цей етап включає різні групи людей, і обмін буде відбуватись у різні сторони – є Росія, є тимчасово окуповані території. Дайте нам трохи часу для того, щоб ми могли зробити списки і погодити їх. Кожне сказане слово може залишити когось за ґратами,

– наголосив Пристайко.

Також міністр наголосив, що не бачив у списках на обмін "харківських терористів".

Харківські терористи – Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький та Сергій Башликов. Їх підозрюють в організації теракту під час мирного Маршу єдності, що стався у Харкові в лютому 2015 року. Тоді від вибуху загинули четверо осіб, ще дев’ять були травмовані.

Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу