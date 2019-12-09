Обмен пленными в формате "всех на всех": в России назвали сроки проведения

Вероятнее всего, еще до конца 2019 года Украина и Россия проведут очередной обмен пленными, который планируется в формате "всех на всех". Это может случиться ближе к дате католического Рождества – 25 декабря.

Такое заявление сделал глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает информагентство "Интерфакс". Следует заметить, что Чеснаков является сторонником и активным участником команды Владислава Суркова – "правой руки Путина" на Донбассе.

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Обмен всех установленных на всех установленных – да, вполне возможно, по этой формуле можно ждать (обмена – 24 канал) к концу года, ближе к Рождеству,

– отметил он.



Сколько украинцев остаются в российском плену/ инфографика 24 канала

О том, что во время саммита "нормандской четверки" он собирается говорить об обмене пленными в формате "всех на всех" ранее говорил сам Зеленский.

До этого в Кремле заявляли, что переговоры по этому вопросу находятся на финальном этапе, правда, называли другой формат – 250 на 100. Украина якобы должна была передать России аж 250 задержанных со своей стороны.

Что известно о предварительном обмене пленными?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.