16:29
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Рада розблокувала підписання закону про анбандлінг "Нафтогазу": що це означає

      314 Читать новость на русском
      Рада розблокувала підписання закону про анбандлінг Нафтогазу / Shutterstock

      Верховна Рада України усунула неузгодженості з європейськими нормами та розблокувала підписання закону про відокремлення газотранспортної системи України від "Нафтогазу".

      За відповідні рішення свої голоси віддали 292 народні депутати. З них 235 від "Слуги народу", 18 – від "Європейської солідарності" та 19 від партії "Голос".

      Про головне: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт

      Закон про проведення анбандлінгу – відокремлення ГТС від "Нафтогазу" – Рада проголосувала ще 31 жовтня 2019 року, однак депутати зареєстрували постанову про скасування цього законопроєкту.

      Наразі нардепи його скасування не підтримали, що дозволить підписати цей законопроєкт спікеру та президенту. Водночас депутати ухвалили правки до законопроєкту, пов'язані з неузгодженістю його положень.

      Анбандлінг "Нафтогазу" – це необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

      Зазначимо, закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу" Рада ухвалила ще 31 жовтня. За це рішення тоді проголосував 341 депутат. Водночас у парламенті зареєстрували законопроєкт про скасування цього рішення, тому президент не може підписати цей закон.

      Що таке анбандлінг і для чого він Україні?

      • Наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду.
      • Наразі відбулося кілька раундів тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Єврокомісією, однак чітких результатів поки немає.
      • Підписати новий договір саме за європейськими правилами наполягає Україна та ЄС. Він дозволить легше вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових питаннях.
      • Україна зобов'язалася здійснити "анбандлінг" "Нафтогазу" ще кілька років тому у межах домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством Це означає розділення транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу.
      • Український уряд затвердив план анбалдінгу "Нафтогазу" ще в 2016 році. Тоді розраховували, що ГТС новому оператору передадуть вже через 30 днів після закінчення судового розгляду з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.
      • Втім, після винесення судового рішення у бік України, процес призупинився, оскільки, як пояснюють у "Нафтогазі", компанії не вдалося домогтися дозволу на передачу іншій структурі своїх прав та зобов'язань за транзитним контрактом з "Газпромом".
      • Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським законодавством. У "Нафтогазі" зазначили, що таку заяву Путін зробив через те, що Росія не вірить, що Україна встигне запровадити європейське законодавство до кінця року.

      Знайте більше: Що буде, якщо Україна не підпише новий контракт з Росією щодо транзиту газу

      Що це змінює?Європейські правила транзиту газу передбачають прозорий процес формування тарифів на газ та його транзит. Компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування. Саме тому України повинна розділити свою найбільшу енергетичну компанію – "Нафтогаз" – та виокремити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.

      Радикали підпалили вишки lifecell на Київщині: причини та наслідки
      сьогодні
      8306
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Газ Нафтогаз Верховна Рада Газовий контракт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні , 14:31 Хто такий Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу"
      1871
      Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку
      сьогодні , 13:56 Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку
      Сергій Лещенко 1449
      Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      сьогодні , 12:00 Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      Павло Казарін 613
      Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні , 10:58 Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      Вероніка Климська 13150
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      сьогодні , 09:59 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 1981
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук