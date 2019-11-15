Рада розблокувала підписання закону про анбандлінг "Нафтогазу": що це означає

Верховна Рада України усунула неузгодженості з європейськими нормами та розблокувала підписання закону про відокремлення газотранспортної системи України від "Нафтогазу".

За відповідні рішення свої голоси віддали 292 народні депутати. З них 235 від "Слуги народу", 18 – від "Європейської солідарності" та 19 від партії "Голос".

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Закон про проведення анбандлінгу – відокремлення ГТС від "Нафтогазу" – Рада проголосувала ще 31 жовтня 2019 року, однак депутати зареєстрували постанову про скасування цього законопроєкту.

Наразі нардепи його скасування не підтримали, що дозволить підписати цей законопроєкт спікеру та президенту. Водночас депутати ухвалили правки до законопроєкту, пов'язані з неузгодженістю його положень.

Анбандлінг "Нафтогазу" – це необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

Зазначимо, закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу" Рада ухвалила ще 31 жовтня. За це рішення тоді проголосував 341 депутат. Водночас у парламенті зареєстрували законопроєкт про скасування цього рішення, тому президент не може підписати цей закон.

Що таке анбандлінг і для чого він Україні?

Наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду.

Наразі відбулося кілька раундів тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Єврокомісією, однак чітких результатів поки немає.

Підписати новий договір саме за європейськими правилами наполягає Україна та ЄС. Він дозволить легше вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових питаннях.

Україна зобов'язалася здійснити "анбандлінг" "Нафтогазу" ще кілька років тому у межах домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством Це означає розділення транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу.

Це означає розділення транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу. Український уряд затвердив план анбалдінгу "Нафтогазу" ще в 2016 році. Тоді розраховували, що ГТС новому оператору передадуть вже через 30 днів після закінчення судового розгляду з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

Втім, після винесення судового рішення у бік України, процес призупинився, оскільки, як пояснюють у "Нафтогазі", компанії не вдалося домогтися дозволу на передачу іншій структурі своїх прав та зобов'язань за транзитним контрактом з "Газпромом".

Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським законодавством . У "Нафтогазі" зазначили, що таку заяву Путін зробив через те, що Росія не вірить, що Україна встигне запровадити європейське законодавство до кінця року.

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Що це змінює?Європейські правила транзиту газу передбачають прозорий процес формування тарифів на газ та його транзит. Компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування. Саме тому України повинна розділити свою найбільшу енергетичну компанію – "Нафтогаз" – та виокремити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.