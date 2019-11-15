Рада разблокировала подписание закона об анбандлинге "Нафтогаза": что это значит

Верховная Рада Украины устранила несогласованности с европейскими нормами и разблокировала подписание закона об отделении газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза".

За соответствующие решения свои голоса отдали 292 народных депутата. Из них 235 от "Слуги народа", 18 – от "Европейской солидарности" и 19 от партии "Голос".

О главном: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

Закон о проведении анбандлинга – отделение ГТС от "Нафтогаза" – Рада проголосовала еще 31 октября 2019 года, однако депутаты зарегистрировали постановление об отмене этого законопроекта.

Сейчас нардепы его отмену не поддержали, что позволит подписать этот законопроект спикеру и президенту. В то же время депутаты приняли правки в законопроект, связанные с несогласованностью его положений.

Анбандлинг "Нафтогаза" – это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Отметим, закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза" Рада приняла еще 31 октября. За это решение тогда проголосовал 341 депутат. В то же время в парламенте зарегистрировали законопроект об отмене этого решения, поэтому президент не может подписать этот закон.

Что такое анбандлинг и для чего он Украине?

В конце 2019 года завершается контакт между Украиной и Россией по транзиту газа через украинскую территорию, поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.

Сейчас состоялось несколько раундов трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией, однако четких результатов пока нет.

Подписать новый договор именно по европейским правилам настаивает Украина и ЕС. Он позволит легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых вопросах.

Украина обязалась осуществить "анбандлинг" "Нафтогаза" еще несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом. Это означает разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.

Это означает разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа. Украинское правительство утвердило план анбалдинга "Нафтогаза" еще в 2016 году. Тогда рассчитывали, что ГТС новому оператору передадут уже через 30 дней после окончания судебного разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Впрочем, после вынесения судебного решения в сторону Украины, процесс приостановился, поскольку, как объясняют в "Нафтогазе", компании не удалось добиться разрешения на передачу другой структуре своих прав и обязательств по транзитному контракту с "Газпромом".

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова заключить новый транзитный контракт с Украиной по европейскому законодательству. В "Нафтогазе" отметили, что такое заявление Путин сделал из-за того, что Россия не верит, что Украина успеет внедрить европейское законодательство до конца года.

Знайте больше: Что будет, если Украина не подпишет новый контракт с Россией по транзиту газа

Что это меняет?Европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку. Именно поэтому Украина должна разделить свою крупнейшую энергетическую компанию – "Нафтогаз" – и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.