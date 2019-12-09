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      Анбандлінг в Україні: що означає та як працює

      221 Читать новость на русском
      Детально про анбандлінг / liga.net

      Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг – відокремлення газотранспортної системи від "Нафтогазу". Пояснюємо, що означає анбандлінг та для чого він потрібен Україні.

      Закон про відокремлення газотранспортної системи вимагав від України Європейський Союз. А також президент Росії Володимир Путін, пояснюючи, що "Газпром" зможе укласти новий газовий контракт з Україною лише після прийняття європейського законодавства.

      Читайте також: "Нафтогаз" завершив чергові переговори з "Газпромом": результати

      Що таке анбандлінг

      Анбандлінг – це добровільний поділ великих промислових підприємств на кілька менших, мобільних і самостійних структур.
      У випадку "Нафтогазу" анбандлінг – це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобування і постачання природного газу та електричної енергії.
      На практиці це означає, що одна й та сама особа не має права здійснювати прямий чи опосередкований контроль над підприємством з виробництва або постачання газу водночас з контролем над оператором газотранспортної системи чи газотранспортною системою.

      Зверніть увагу: У "Нафтогазі" відреагували на вимогу Медведєва щодо газового контракту

      Історія питання

      • У 2012-2014 роках "Ernst&Young" і "Rothschild Group" надали Україні рекомендації щодо реструктуризації та оптимізації активів "Нафтогазу". Тоді ж свої рекомендації надав і Світовий банк. Через те, що консультанти не мали необхідного досвіду, їхня півторарічна робота не дала результатів.
      • У березні 2014 року Кабмін визначив, що Секретаріат Енергетичного співтовариства матиме вирішальний голос у визначенні плану з анбандлінгу.
      • У квітні 2015 року в Україні ухвалили закон "Про ринок природного газу", який передбачає дві моделі відокремлення оператора ГТС – модель повного відокремлення майна та модель створення незалежного самостійного оператора ГТС. Відповідно до ухваленого закону, процес відокремлення оператора ГТС мав завершитися до 1 червня 2016 року.
      • У червні компанія "McKinsey&Company" здійснила всебічний аналіз варіантів відокремлення, а також світових практик і рекомендацій. І вже у жовтні "Нафтогаз" розробив план відокремлення оператора ГТС, надавши його на міжнародний розгляд.
      • Згодом уряд прийняв рішення про створення ПАТ "Магістральні газопроводи України"(МГУ).
      • У липні 2018 року наглядові ради МГУ та "Нафтогазу" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відокремлення оператора ГТС. 
      • 31 жовтня 2019 року Верховна Рада підтримала закон про проведення анбандлінгу. Після чого нардепи зареєстрували постанову про скасування ухвалення цього документу, тому президент не міг підписати закон.
      • Парламент 15 листопада усунув неузгодженості з європейськими нормами та розблокував підписання закону про відокремлення газотранспортної системи України від "Нафтогазу".
      • 9 листопада документ підписав президент Володимир Зеленський.

      Секретаріат Енергетичного співтовариства – це структурний підрозділ міжнародної організації Енергетичне співтовариство, метою якої є розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи.

      Яка користь від анбандлінгу українцям

      • Подальше недопущення можливості для реалізації чиновниками корупційних схем та знищення будь-яких корупційних мотивів.
      • Новий оператор ГТС отримає незалежність не тільки від "Нафтогазу", але й від інших потенціальних агентів впливу, наприклад, постачальників та органів державної влади.
      • З моменту відокремлення ГТС "Нафтогаз", а в цілому й Україна, більше не буде нести повну відповідальність за все, що впливає на транспортування газу через магістральні шляхи.
      • Це дозволить також забезпечити сталість та безперебійність газотранспортної роботи як для внутрішніх, так і зовнішніх споживачів послуг транспортування.

      До теми: В уряді планують затвердити гарантовану ціну на газ для населення

      Чи діє система анбандлінгу в інших країнах світу

      У Євросоюзі запровадили Третій енергетичний пакет у 2007 році – саме тоді наростав газовий конфлікт між Україною і Росією. Мета анбандлінгу – конкурентний безпечний ринок газу для всіх споживачів. 27 країн-членів погодилися на такі правила ринку, хоча треба визнати, що кожна з країн вибрала свою форму анбандлінгу, яка підходить саме їй. Розбіжності у запроваджених формулах існують досі.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Законодавство Газ Нафтогаз
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