Анбандлінг в Україні: що означає та як працює

Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг – відокремлення газотранспортної системи від "Нафтогазу". Пояснюємо, що означає анбандлінг та для чого він потрібен Україні.

Закон про відокремлення газотранспортної системи вимагав від України Європейський Союз. А також президент Росії Володимир Путін, пояснюючи, що "Газпром" зможе укласти новий газовий контракт з Україною лише після прийняття європейського законодавства.

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Що таке анбандлінг

Анбандлінг – це добровільний поділ великих промислових підприємств на кілька менших, мобільних і самостійних структур.

У випадку "Нафтогазу" анбандлінг – це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобування і постачання природного газу та електричної енергії.

На практиці це означає, що одна й та сама особа не має права здійснювати прямий чи опосередкований контроль над підприємством з виробництва або постачання газу водночас з контролем над оператором газотранспортної системи чи газотранспортною системою.

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Історія питання

У 2012-2014 роках "Ernst&Young" і "Rothschild Group" надали Україні рекомендації щодо реструктуризації та оптимізації активів "Нафтогазу". Тоді ж свої рекомендації надав і Світовий банк. Через те, що консультанти не мали необхідного досвіду, їхня півторарічна робота не дала результатів.

Тоді ж свої рекомендації надав і Світовий банк. Через те, що консультанти не мали необхідного досвіду, їхня півторарічна робота не дала результатів. У березні 2014 року Кабмін визначив, що Секретаріат Енергетичного співтовариства матиме вирішальний голос у визначенні плану з анбандлінгу.

У квітні 2015 року в Україні ухвалили закон "Про ринок природного газу" , який передбачає дві моделі відокремлення оператора ГТС – модель повного відокремлення майна та модель створення незалежного самостійного оператора ГТС. Відповідно до ухваленого закону, процес відокремлення оператора ГТС мав завершитися до 1 червня 2016 року.

, який передбачає дві моделі відокремлення оператора ГТС – модель повного відокремлення майна та модель створення незалежного самостійного оператора ГТС. Відповідно до ухваленого закону, процес відокремлення оператора ГТС мав завершитися до 1 червня 2016 року. У червні компанія "McKinsey&Company" здійснила всебічний аналіз варіантів відокремлення, а також світових практик і рекомендацій. І вже у жовтні "Нафтогаз" розробив план відокремлення оператора ГТС , надавши його на міжнародний розгляд.

, надавши його на міжнародний розгляд. Згодом уряд прийняв рішення про створення ПАТ "Магістральні газопроводи України"(МГУ).

У липні 2018 року наглядові ради МГУ та "Нафтогазу" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відокремлення оператора ГТС.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада підтримала закон про проведення анбандлінгу. Після чого нардепи зареєстрували постанову про скасування ухвалення цього документу, тому президент не міг підписати закон.

Після чого нардепи зареєстрували постанову про скасування ухвалення цього документу, тому президент не міг підписати закон. Парламент 15 листопада усунув неузгодженості з європейськими нормами та розблокував підписання закону про відокремлення газотранспортної системи України від "Нафтогазу".

про відокремлення газотранспортної системи України від "Нафтогазу". 9 листопада документ підписав президент Володимир Зеленський.

Секретаріат Енергетичного співтовариства – це структурний підрозділ міжнародної організації Енергетичне співтовариство, метою якої є розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи.

Яка користь від анбандлінгу українцям

Подальше недопущення можливості для реалізації чиновниками корупційних схем та знищення будь-яких корупційних мотивів.

Новий оператор ГТС отримає незалежність не тільки від "Нафтогазу", але й від інших потенціальних агентів впливу, наприклад, постачальників та органів державної влади.

З моменту відокремлення ГТС "Нафтогаз", а в цілому й Україна, більше не буде нести повну відповідальність за все, що впливає на транспортування газу через магістральні шляхи.

Це дозволить також забезпечити сталість та безперебійність газотранспортної роботи як для внутрішніх, так і зовнішніх споживачів послуг транспортування.

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Чи діє система анбандлінгу в інших країнах світу

У Євросоюзі запровадили Третій енергетичний пакет у 2007 році – саме тоді наростав газовий конфлікт між Україною і Росією. Мета анбандлінгу – конкурентний безпечний ринок газу для всіх споживачів. 27 країн-членів погодилися на такі правила ринку, хоча треба визнати, що кожна з країн вибрала свою форму анбандлінгу, яка підходить саме їй. Розбіжності у запроваджених формулах існують досі.