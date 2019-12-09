Анбандлінг в Україні: що означає та як працює
Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг – відокремлення газотранспортної системи від "Нафтогазу". Пояснюємо, що означає анбандлінг та для чого він потрібен Україні.
Закон про відокремлення газотранспортної системи вимагав від України Європейський Союз. А також президент Росії Володимир Путін, пояснюючи, що "Газпром" зможе укласти новий газовий контракт з Україною лише після прийняття європейського законодавства.
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Що таке анбандлінг
Анбандлінг – це добровільний поділ великих промислових підприємств на кілька менших, мобільних і самостійних структур.
У випадку "Нафтогазу" анбандлінг – це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобування і постачання природного газу та електричної енергії.
На практиці це означає, що одна й та сама особа не має права здійснювати прямий чи опосередкований контроль над підприємством з виробництва або постачання газу водночас з контролем над оператором газотранспортної системи чи газотранспортною системою.
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Історія питання
- У 2012-2014 роках "Ernst&Young" і "Rothschild Group" надали Україні рекомендації щодо реструктуризації та оптимізації активів "Нафтогазу". Тоді ж свої рекомендації надав і Світовий банк. Через те, що консультанти не мали необхідного досвіду, їхня півторарічна робота не дала результатів.
- У березні 2014 року Кабмін визначив, що Секретаріат Енергетичного співтовариства матиме вирішальний голос у визначенні плану з анбандлінгу.
- У квітні 2015 року в Україні ухвалили закон "Про ринок природного газу", який передбачає дві моделі відокремлення оператора ГТС – модель повного відокремлення майна та модель створення незалежного самостійного оператора ГТС. Відповідно до ухваленого закону, процес відокремлення оператора ГТС мав завершитися до 1 червня 2016 року.
- У червні компанія "McKinsey&Company" здійснила всебічний аналіз варіантів відокремлення, а також світових практик і рекомендацій. І вже у жовтні "Нафтогаз" розробив план відокремлення оператора ГТС, надавши його на міжнародний розгляд.
- Згодом уряд прийняв рішення про створення ПАТ "Магістральні газопроводи України"(МГУ).
- У липні 2018 року наглядові ради МГУ та "Нафтогазу" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відокремлення оператора ГТС.
- 31 жовтня 2019 року Верховна Рада підтримала закон про проведення анбандлінгу. Після чого нардепи зареєстрували постанову про скасування ухвалення цього документу, тому президент не міг підписати закон.
- Парламент 15 листопада усунув неузгодженості з європейськими нормами та розблокував підписання закону про відокремлення газотранспортної системи України від "Нафтогазу".
- 9 листопада документ підписав президент Володимир Зеленський.
Секретаріат Енергетичного співтовариства – це структурний підрозділ міжнародної організації Енергетичне співтовариство, метою якої є розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи.
Яка користь від анбандлінгу українцям
- Подальше недопущення можливості для реалізації чиновниками корупційних схем та знищення будь-яких корупційних мотивів.
- Новий оператор ГТС отримає незалежність не тільки від "Нафтогазу", але й від інших потенціальних агентів впливу, наприклад, постачальників та органів державної влади.
- З моменту відокремлення ГТС "Нафтогаз", а в цілому й Україна, більше не буде нести повну відповідальність за все, що впливає на транспортування газу через магістральні шляхи.
- Це дозволить також забезпечити сталість та безперебійність газотранспортної роботи як для внутрішніх, так і зовнішніх споживачів послуг транспортування.
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Чи діє система анбандлінгу в інших країнах світу
У Євросоюзі запровадили Третій енергетичний пакет у 2007 році – саме тоді наростав газовий конфлікт між Україною і Росією. Мета анбандлінгу – конкурентний безпечний ринок газу для всіх споживачів. 27 країн-членів погодилися на такі правила ринку, хоча треба визнати, що кожна з країн вибрала свою форму анбандлінгу, яка підходить саме їй. Розбіжності у запроваджених формулах існують досі.