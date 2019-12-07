У "Нафтогазі" відреагували на вимогу Медведєва щодо газового контракту

Пробачати "Газпрому" борг розміром 3 мільярди доларів і забрати позовні вимоги в новому арбітражі без адекватної компенсації є неможливим варіантом.

У такому разі втрачається сенс будь-яких нових домовленостей, про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

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Вітренко наголосив, що виконання арбітражу – це частина "домовленостей", яких досягнули у 2009 році.

"Нафтогаз" і "Газпром" погодилися в контракті, що рішення арбітражу є остаточним і обов'язковим для виконання". Тому "нульовий варіант" – це перш за все виконати рішення арбітражу, щоб заборгованість "Газпрому" перед "Нафтогазом" дорівнює нулю,

– додав він.

Виконавчий директор "Газпрому" також вкотре зазначив, що Україна згодна взяти цей борг газом. Однак він наголосив, що "забути про невиконання домовленостей з боку Газпрому, простити борг та забрати позовні вимоги в новому арбітражі без адекватної компенсації є неможливим варіантом"

"При цьому втрачається сенс будь-яких нових домовленостей. Ну як домовлятися зі стороною, яка не виконує свої домовленості і не хоче нести за це відповідальність?", – зазначив Вітренко.

Що заявив Дмитро Медведєв?

Російський прем’єр стверджує, що укладення угоди буде неможливим, якщо Україна вимагатиме від "Газпрому" виплати 3 мільярдів доларів.

На думку Медведєва, під час газових перемовин неможливо казати "ви нам ще заплатіть гроші за всілякими судовими рішеннями".

Як коментують ситуацію в "Нафтогазі":

У компанії готові розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 мільярдів доларів).

Розглядають також відмову від позовних вимог у новому арбітражі. Умова – укладення довгострокового контракту на транзит, який буде покривати всі витрати. При цьому "Газпром" повинен компенсувати Україні невиконання своїх зобов’язань за поточними контрактами.

На останніх газових перемовинах 6 грудня Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу , оскільки "Газпром" включає це в "пакет" для переговорів щодо транзиту. Водночас у "Нафтогазі" розуміють, що деякі країни ЄС будуть тиснути на Україну для того, аби вона уклала договір про транзит російського газу на умовах Росії.

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На якому етапі газові переговори між Україною та Росією?Вони тривають. Договір мають укласти вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня. У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.



Окрім тристоронніх переговорів, учасниками яких є Україна, Росія та Єврокомісія, відбулися ще двосторонні перемовини. Так, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.



Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.