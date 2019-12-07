Газові переговори: Медведєв назвав Україні умову
Для досягнення угоди щодо транзиту російського газу Україна повинна відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу щодо боргів "Газпрому".
Якщо Україна вимагатиме від "Газпрому" виплати 3 мільярдів доларів, то укладення угоди буде неможливим. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, пише "ТАСС".
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Російський прем`єр стверджує, що неможливо у цій ситуації казати «ви нам ще заплатіть гроші за всілякими судовими рішеннями".
Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно дійти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вираз чи ні, але це має бути взаємовигідне рішення для обох сторін,
– заявив Медведєв.
На останніх газових перемовинах Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки "Газпром" включає це в "пакет" для переговорів щодо транзиту.
Такими є умови "Нафтогазу":
- У компанії готові розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 мільярдів доларів).
- Розглядають також відмову від позовних вимог у новому арбітражі. Умова – укладення довгострокового контракту на транзит, який буде покривати всі витрати. При цьому "Газпром" повинен компенсувати Україні невиконання своїх зобов’язань за поточними контрактами.
Газові переговори: основне
- Транзитний газовий контракт між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
- Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.
- Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та Росії від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
- У "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Володимир Путін заявляє, що РФ готова прокачувати газ в Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.