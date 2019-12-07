Газові переговори: Медведєв назвав Україні умову

Для досягнення угоди щодо транзиту російського газу Україна повинна відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу щодо боргів "Газпрому".

Якщо Україна вимагатиме від "Газпрому" виплати 3 мільярдів доларів, то укладення угоди буде неможливим. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, пише "ТАСС".

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Російський прем`єр стверджує, що неможливо у цій ситуації казати «ви нам ще заплатіть гроші за всілякими судовими рішеннями".

Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно дійти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вираз чи ні, але це має бути взаємовигідне рішення для обох сторін,

– заявив Медведєв.

На останніх газових перемовинах Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки "Газпром" включає це в "пакет" для переговорів щодо транзиту.

Такими є умови "Нафтогазу":

У компанії готові розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 мільярдів доларів).

Розглядають також відмову від позовних вимог у новому арбітражі. Умова – укладення довгострокового контракту на транзит, який буде покривати всі витрати. При цьому "Газпром" повинен компенсувати Україні невиконання своїх зобов’язань за поточними контрактами.

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