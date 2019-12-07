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      Газові переговори: Медведєв назвав Україні умову

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      Медведєв наполягає на "нульовому варіанті" в газовій суперечці / ТАСС

      Для досягнення угоди щодо транзиту російського газу Україна повинна відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу щодо боргів "Газпрому".

      Якщо Україна вимагатиме від "Газпрому" виплати 3 мільярдів доларів, то укладення угоди буде неможливим. Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, пише "ТАСС".

      Знайте більше: У "Нафтогазі" анонсують тиск на Україну з боку ЄС

      Російський прем`єр стверджує, що неможливо у цій ситуації казати «ви нам ще заплатіть гроші за всілякими судовими рішеннями".

      Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно дійти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вираз чи ні, але це має бути взаємовигідне рішення для обох сторін,
      – заявив Медведєв.

      На останніх газових перемовинах Європейська комісія попросила сторони обговорити врегулювання питань минулого і поточного Стокгольмського арбітражу, оскільки "Газпром" включає це в "пакет" для переговорів щодо транзиту. 

      Такими є умови "Нафтогазу":

      • У компанії готові розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 мільярдів доларів).
      • Розглядають також відмову від позовних вимог у новому арбітражі. Умова – укладення довгострокового контракту на транзит, який буде покривати всі витрати. При цьому "Газпром" повинен компенсувати Україні невиконання своїх зобов’язань за поточними контрактами.

      Газові переговори: основне

      • Транзитний газовий контракт між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
      • Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.
      • Окрім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та Росії від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
      • У "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
      • Російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
      • У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
      • Володимир Путін заявляє, що РФ готова прокачувати газ в Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Газ Газпром Газовий контракт Ринок газу
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