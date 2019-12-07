Газовые переговоры: Медведев назвал Украине условие

Для достижения соглашения о транзите российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража по долгам "Газпрома".

Если Украина будет требовать от "Газпрома" выплаты 3 миллиардов долларов, то заключение соглашения будет невозможным. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет "ТАСС".

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Российский премьер утверждает, что невозможно в этой ситуации говорить "вы нам еще заплатите деньги за всевозможными судебными решениями".

Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо дойти до какого-то нулевого варианта. Нравится это выражение или нет, но это должно быть взаимовыгодное решение для обеих сторон,

– заявил Медведев.

На последних газовых переговорах Европейская комиссия попросила стороны обсудили урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту.

Таковы условия "Нафтогаза":

В компании готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиарда долларов).

Рассматривают также отказ от исковых требований в новом арбитраже. Условие – заключение долгосрочного контракта на транзит, который будет покрывать все расходы. При этом "Газпром" должен компенсировать Украине невыполнение своих обязательств по текущим контрактам.

Газовые переговоры: основное