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      Газовые переговоры: Медведев назвал Украине условие

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      Медведев настаивает на "нулевом варианте" в газовом споре / ТАСС

      Для достижения соглашения о транзите российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража по долгам "Газпрома".

      Если Украина будет требовать от "Газпрома" выплаты 3 миллиардов долларов, то заключение соглашения будет невозможным. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет "ТАСС".

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      Российский премьер утверждает, что невозможно в этой ситуации говорить "вы нам еще заплатите деньги за всевозможными судебными решениями".

      Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо дойти до какого-то нулевого варианта. Нравится это выражение или нет, но это должно быть взаимовыгодное решение для обеих сторон,
      – заявил Медведев.

      На последних газовых переговорах Европейская комиссия попросила стороны обсудили урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту.

      Таковы условия "Нафтогаза":

      • В компании готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиарда долларов).
      • Рассматривают также отказ от исковых требований в новом арбитраже. Условие – заключение долгосрочного контракта на транзит, который будет покрывать все расходы. При этом "Газпром" должен компенсировать Украине невыполнение своих обязательств по текущим контрактам.

      Газовые переговоры: основное

      • Транзитный газовый контракт между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.
      • Кроме того, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и России от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
      • В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • Российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямым поставкам газа.
      • Владимир Путин заявляет, что РФ готова прокачивать газ в Европу только на своих условиях. одновременно в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Газ Газовый контракт Газпром Газовый конфликт Нафтогаз Рынок газа
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