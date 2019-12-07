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      В "Нафтогазе" отреагировали на требование Медведева по газовому контракту

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      Витренко ответил на заявление Медведева о газовом контракте / Фейсбук-страница Витренко

      Простить "Газпрому" долг в размере 3 миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации – невозможный вариант.

      В таком случае теряется смысл любых новых договоренностей, об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

      Важно: "Нафтогаз" завершил очередные переговоры с "Газпромом" – результаты

      Витренко подчеркнул, что выполнение арбитража – это часть "договоренностей", которых достигли в 2009 году.

      "Нафтогаз" и "Газпром" согласились в контракте, что решение арбитража является окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" – это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю,
      – добавил он.

      Исполнительный директор "Газпрома" также в очередной раз отметил, что Украина согласна взять этот долг газом. Однако он подчеркнул, что "забыть о невыполнении договоренностей со стороны Газпрома, простить долг и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом"

      "При этом теряется смысл любых новых договоренностей. Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?", – отметил Витренко.

      Что заявил Дмитрий Медведев?

      Российский премьер утверждает, что заключение соглашения будет невозможным, если Украина будет требовать от "Газпрома" выплату 3 миллиардов долларов.

      По мнению Медведева, во время газовых переговоров невозможно говорить "вы еще заплатите нам деньги по всевозможным судебным решениям".

      Как комментируют ситуацию в "Нафтогазе":

      • В компании готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиарда долларов).
      • Рассматривают также отказ от исковых требований в новом арбитраже. Условие – заключение долгосрочного контракта на транзит, который будет покрывать все расходы. При этом "Газпром" должен компенсировать Украине невыполнение своих обязательств по текущим контрактам.

      На последних газовых переговорах 6 декабря Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. В то же время в "Нафтогазе" понимают, что некоторые страны ЕС будут давить на Украину для того, чтобы она заключила договор о транзите российского газа на условиях России.

      Что еще говорят в Росии: Газовые переговоры: "Газпром" жалуется на высокие тарифы от Украины

      На каком этапе газовые переговоры между Украиной и Россией?Они продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Кроме трехсторонних переговоров, участниками которых являются Украина, Россия и Еврокомиссия, состоялись еще двусторонние переговоры. Так, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

      Сейчас Украина владает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Медведев Газ Нафтогаз Газовый конфликт Газовый контракт Газпром
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