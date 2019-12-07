В "Нафтогазе" отреагировали на требование Медведева по газовому контракту

Простить "Газпрому" долг в размере 3 миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации – невозможный вариант.

В таком случае теряется смысл любых новых договоренностей, об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей фейсбук-странице.

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Витренко подчеркнул, что выполнение арбитража – это часть "договоренностей", которых достигли в 2009 году.

"Нафтогаз" и "Газпром" согласились в контракте, что решение арбитража является окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" – это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю,

– добавил он.

Исполнительный директор "Газпрома" также в очередной раз отметил, что Украина согласна взять этот долг газом. Однако он подчеркнул, что "забыть о невыполнении договоренностей со стороны Газпрома, простить долг и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом"

"При этом теряется смысл любых новых договоренностей. Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?", – отметил Витренко.

Что заявил Дмитрий Медведев?

Российский премьер утверждает, что заключение соглашения будет невозможным, если Украина будет требовать от "Газпрома" выплату 3 миллиардов долларов.

По мнению Медведева, во время газовых переговоров невозможно говорить "вы еще заплатите нам деньги по всевозможным судебным решениям".

Как комментируют ситуацию в "Нафтогазе":

В компании готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиарда долларов).

Рассматривают также отказ от исковых требований в новом арбитраже. Условие – заключение долгосрочного контракта на транзит, который будет покрывать все расходы. При этом "Газпром" должен компенсировать Украине невыполнение своих обязательств по текущим контрактам.

На последних газовых переговорах 6 декабря Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. В то же время в "Нафтогазе" понимают, что некоторые страны ЕС будут давить на Украину для того, чтобы она заключила договор о транзите российского газа на условиях России.

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На каком этапе газовые переговоры между Украиной и Россией?Они продолжаются. Договор должны заключить уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря. В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.



Кроме трехсторонних переговоров, участниками которых являются Украина, Россия и Еврокомиссия, состоялись еще двусторонние переговоры. Так, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.



Сейчас Украина владает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.